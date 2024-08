Ruhrgebiet: Nächster Messer-Angreifer von tödlichem Polizei-Schuss gestoppt

Nur wenige Tage nach den Messer-Angriffen in Solingen und Moers ist es in NRW zum nächsten tragischen Polizei-Einsatz gekommen. Ersten Informationen zufolge stoppte die Polizei einen mutmaßlichen Messerangreifer in Recklinghausen-Suderwich im nördlichen Ruhrgebiet durch den Gebrauch der Schusswaffe.

Der tödliche Schuss fiel gegen 18 Uhr am Mittwochabend (28. August). Die Polizei hatte den Einsatzort an der Straße Hochfeld in Recklinghausen weiträumig abgesperrt.

Ruhrgebiet: Polizei erschießt Messer-Angreifer

Die Polizei Recklinghausen erhielt zunächst die Information, dass ein 33-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hochfeld randalierte. Zeugen gaben an, dass der Mann auch ein Messer bei sich trug. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Dortmund hervor. Letztere hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen zu dem Vorfall im Ruhrgebiet übernommen.

Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, sei es zu einer „Bedrohungssituation für die Einsatzkräfte“ gekommen. Infolgedessen hätten die Polizisten ihre Waffen gezogen und auf den 33-Jährigen geschossen. Durch einen oder mehrere Schüsse sei er dann verstorben.

Offenbar Streit zwischen Vater und Sohn

Weitere offizielle Informationen soll es frühestens im Laufe des Donnerstags geben, womöglich auch erst am Freitag. Jedenfalls soll die Obduktion des Leichnams noch am Donnerstag erfolgen.

Unterdessen berichtet die „Bild“, es habe sich Folgendes zugetragen: Die Mutter des 33-Jährigen habe den Notruf gewählt, nachdem ein Streit zwischen dem Sohn und seinem Vater eskaliert war. Der 33-jährige Sohn habe seinen Vater mit einem Messer leicht verletzt, im Anschluss hätten sich die beiden allerdings ausgesprochen. Als dann die Polizei eintraf, habe der Sohn die Beamten mit dem Messer angegriffen. Diese hätten mindestens einen Schuss aus der Dienstwaffe abgegeben, der den 33-Jährigen tödlich im Hals traf.

Es ist bereits der zweite tödliche Polizei-Schuss innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden. In Moers kam es einen Tag zuvor zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem ein 26-Jähriger starb (hier mehr dazu).