Schreckliches Drama in Hemer (NRW): Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Mittwochmorgen (29. Januar) ein zehnjähriges Mädchen ums Leben gekommen.

Laut bisherigen Ermittlungen wurde das Kind tragischerweise von einem Kleinbus erfasst, als es eine Straße in NRW überqueren wollte. Ihre Verletzungen waren so schwerwiegend, dass sie noch am Unfallort verstarb.

NRW: Tragischer Unfall! Mädchen (10) von Bus erfasst – tot!

Die Stadt Hemer liegt im Norden des Sauerlands, im Märkischen Kreis, in NRW. Hier wollte ein 10-jähriges Mädchen am Mittwochmorgen (29. Januar) gegen 7 Uhr die Winkelstraße überqueren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bog ein aus Richtung Altena kommender Kleinbus von der Landstraße 683 (Ihmerter Straße) aus nach rechts auf die Winkelstraße ab und erfasste das Kind, das gerade die Winkelstraße überqueren wollte.

Ersthelfer leisteten noch vor Ort in NRW Erste Hilfe. Zudem wurde neben dem Rettungsdienst und der Feuerwehr auch ein Rettungshubschrauber hinzugezogen. Doch leider war alle Mühe vergebens. Das zehnjährige Mädchen verstarb tragischerweise noch an der Unfallstelle.

Notfallseelsorger haben ihre Arbeit aufgenommen

Notfallseelsorger kümmerten sich nach dem schrecklichen Unfall um Angehörige und Einsatzkräfte. Auch Letztere sind gerade bei tödlichen Unfällen mit Kindern oftmals auf seelische Unterstützung angewiesen.

Die örtlichen Polizeikräfte werden von einem Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund unterstützt. Die Ihmerter Straße bleibt zunächst gesperrt.