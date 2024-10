Gangelt (NRW): Schuss in der Dunkelheit ++ Opfer tot

Schreckliche Szenen am späten Montagabend (21. Oktober) in Gangelt (NRW). Wie die Aachener Staatsanwaltschaft am Dienstag bestätigte, ist eine Person in der kleinen NRW-Gemeinde im Kreis Heinsberg erschossen worden.

Der Vorfall ereignete sich demnach bei einem Polizeieinsatz. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar.

NRW: Polizei eröffnet das Feuer – Frau tot

Informationen der „Aachener Zeitung“ zufolge rückte die Polizei am Montagabend in die Franz-Savels-Straße aus. Aus bisher unbekannten Gründen eröffneten die Beamten das Feuer. Dabei hat eine Kugel einen Menschen tödlich verletzt. Bisher unbestätigten Informationen der Zeitung zufolge soll es sich bei dem Opfer um eine Frau handeln.

Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich bislang mit Details zu dem Einsatz zurück. Die Spurensicherung baute am Ort des Geschehens, hinter einem Mehrfamilienhaus in Gangelt, ein Zelt auf. Einsatzkräfte der Feuerwehr leuchteten das Gelände die ganze Nacht über für die Arbeit der Ermittler aus.

Immer wieder Tote bei Polizei-Einsätzen in NRW

In letzter Zeit sind immer wieder Menschen bei Polizei-Einsätzen in NRW getötet worden. Allein in den ersten beiden Wochen nach dem Terror-Anschlag von Solingen sind drei Menschen durch Polizeikugeln tödlich verletzt worden. Dabei handelte es sich um verschiedene Bedrohungslagen. Die Fülle der Ereignisse warfen jedoch Fragen auf. Ein Experte sprach gegenüber DER WESTEN Klartext und sprach von einer „fatalen Entwicklung“. Mehr dazu kannst du hier nachlesen >>>

Die Ermittlungen in dem aktuellen Fall dauern an. Wir berichten an dieser Stelle weiter.