NRW: Feueralarm in der Nacht! Stadt warnt alle Bürger

Am späten Montagabend (7. August) ist ein Feuer in einem Gewerbegebiet in NRW ausgebrochen. Was genau gebrannt hat und wie es sich entzündete, ist noch unklar. Die große Rauchwolke war allerdings weithin zu sehen.

Das Gebiet in Marl (NRW) musste abgeriegelt werden und die Stadt warnte alle Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Selbst die NINA Warnapp war angesprungen. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Nacht an.

NRW: Feuer im Gewerbegebiet – Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Ein Unternehmen im Gewerbegebiet von Marl an der Elbestraße hat am Montagabend (7. August) ein Brand heimgesucht. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Das Gebiet wurde komplett abgesperrt.

Rund 70 Einsatzkräfte versuchten der Flammen zunächst mit Wasserwerfern Herr zu werden, später kam Löschschaum zum Einsatz. Mit einem Bagger wurde Metallschrott auseinandergezogen, um weitere Entzündungen zu verhindern. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks unterstützen die Feuerwehrleute und leuchteten die Einsatzstelle aus.

In Marl (NRW) ist am Montagabend (7. August) ein Feuer in einem Gewerbegebiet ausgebrochen. Die Stadt warnte alle Anwohner. Foto: Rombach, von Schirp / news4 Video-Line TV

Stadt warnt Bevölkerung

Die Stadt Marl bat Anwohner, das Gebiet zu meiden und zur Vorsicht alle Türen und Fenster fest verschlossen zu halten sowie etwaige Belüftungsanlagen abzuschalten. Zudem richtete sie ein Bürgertelefon ein. Aufgrund der Rauchentwicklung gingen die Sirenen an und auch die Warnapp NINA warnte die Bevölkerung.

Erst um 0.20 Uhr am Dienstag (8. August) konnte die Stadt Entwarnung geben, der Brand in Frentrop war endlich gelöscht. „Wir sind erleichtert, dass wir in Frentrop nach mehr als zwei Stunden Einsatz Entwarnung geben konnten“, zeigte sich Michael Bach, der Leiter des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, erleichtert. „Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung bestand zu keiner Zeit“, versicherte er.

Noch ist unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Polizei ermittelt.