NRW: Millionen Zigaretten beschlagnahmt – DAS wäre ein Paradies für jeden Raucher

In NRW sind Zigaretten-Schmuggler dem Zoll in die Falle getappt. Die Beamten nahmen eine Lagerhalle ins Visier und fanden erstaunliche Mengen an Kippen.

Für den Erfolg observierten die Beamten die Verdächtigen tagelang. Im entscheidenden Moment schlugen die Einsatzkräfte zu.

NRW: Millionen-Fund – Zoll erwischt Zigaretten-Schmuggler

Kräfte des Zollfahndungsamtes Essen, Dienstsitz Köln, observierten am 26. Januar eine Lagerhalle in Würselen. Die Beamten hatten zuvor Hinweise von einer ausländischen Behörde erhalten. Während ihrer Observationsarbeit beobachtete sie, wie ein Lkw mit mehreren Paletten beladen wurde und anschließend in Richtung Niederlande fuhr.

NRW: Zollfahndung Essen beschlagnahm Millionen-Fund an Zigaretten. Foto: Zollfahndung Essen

Die Zoll-Beamten vermuteten im Inneren des Lkws Schmuggelware. Polizei- und Zollkräfte positionierten sich an der Grenze in den Niederlanden und nahmen den Fernlastwagen in Empfang. Bei der Kontrolle bestätigte sich der anfängliche Verdacht. Es wurden rund neun Millionen unversteuerte Zigaretten der Marke Richmond mit englischem Warnhinweis. Die Einsatzkräfte stellten die Ware sicher.

Im Anschluss durchsuchten die Zollfahnder auch noch die Lagerhalle in Würselen, an der der Lkw zuvor beladen worden war. Dort konnten die Fahnder eine weitere Palette mit ca. einer Million unversteuerter Zigaretten der gleichen Marke sicherstellen. Festnahmen gab es keine. Der Steuerschaden der in Deutschland sichergestellten Zigaretten beläuft sich auf geschätzt rund 173.000 Euro. Die Ermittlungen durch das Zollfahndungsamt Essen und die niederländischen Behörden dauern an.