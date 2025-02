NRW: Bürger kriegen fehlerhafte Wahlbenachrichtigung – sie ahnen sofort Böses

Nicht mehr lang und die Bundestagswahl steht vor der Tür. Am 23. Februar können Bürger wieder mitbestimmen, wie die Regierung in Deutschland für die nächsten Jahre aussehen wird. Und das Thema sorgt schon Wochen vorm großen Wahltag für große Diskussionen, wie eine Umfrage von DER WESTEN in der Essener Innenstadt zeigt. Warum vielen Wählern schon jetzt der Kragen platzt, erfährst du hier >>>.

Die meisten Bürger, die in diesem Jahr wieder persönlich ihre Stimme abgeben wollen und nicht auf Briefwahl setzen, haben ihre Wahlbenachrichtigung schon bereit zu Hause liegen. Doch als Tausende Bewohner einer NRW-Stadt ihren Wahlbrief öffnen, sind sie irritiert.

NRW: Wähler perplex, als sie Brief öffnen

Und der Fehler liegt ausgerechnet beim Datum. Zwar ist mit dem 23. Februar der richtige Tag in der Mitteilung angegeben, allerdings im vergangenen Jahr. Tatsächlich soll es sich dabei nicht um einen einzelnen Faux Pas gehandelt haben.

Denn alle 22.000 Wahlberechtigten der NRW-Stadt Ennepetal haben die fehlerhafte Benachrichtigung laut einem Bericht des „WDR“ erhalten. Bei vielen kam direkt ein Betrugsverdacht auf. Auch die Stadt könne sich den Fehler nicht erklären. Doch tatsächlich ist sie für die fehlerhaften Benachrichtigungen verantwortlich. Da die Bundestagswahl aber schon in wenigen Wochen ansteht, wird die Zeit knapp, neue Briefe mit dem richtigen Datum zu versenden.

NRW-Bürger erhalten trotzdem nächsten Brief

Die Panne bleibt laut „WDR“ aber folgenlos. Denn trotz fehlerhaftem Datum kann die Wahl dennoch wie geplant in der NRW-Stadt ablaufen. Auch Wähler brauchen sich keine Sorgen machen, mit der Wahlberechtigung in ihrem Wahllokal nicht hereingelassen zu werden. Sie können regulär ihre Stimme abgeben.

Die Stadt muss jetzt aber erneut einen Brief an die 22.000 Wahlberechtigten verschicken. Darin muss sie ihre Bürger auf den Fehler hinweisen, wie eine Sprecherin angibt. Auch über die Sozialen Medien will die Stadt Ennepetal ihre Bewohner über den Fehler informieren, damit nicht kurz vor knapp noch Panik bei dem ein oder anderen aufkommt.