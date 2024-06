EM 2024 in NRW: Große Sorge vor Angriffen aus der Luft – „Darüber reden wir nicht“

Die Vorfreude auf das Fußballereignis des Jahres ist bei vielen Deutschen riesig. Die EM 2024 wird in diesem Jahr Hunderttausende in die zahlreichen Stadien in NRW locken, viele Fans aus dem Ausland werden erwartet und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Doch Sicherheitsbedenken werfen einen Schatten auf die große Vorfreude. Terroranschläge und schwere Straftaten haben in diesem Jahr leider schon viel zu viele Opfer gefordert.

Nicht wenige Menschen machen sich daher – zu Recht – große Sorgen um die Sicherheit bei diesem Großereignis. Vor allem vor einer Gefahr hat auch NRW großen Respekt: vor Drohnenangriffen. Drohnen sind klein und handlich, vergleichsweise leicht zu transportieren und sogar einzuschmuggeln. Doch es gibt bereits ein entsprechendes Abwehrsystem.

EM 2024 in NRW: Drohnenabwehr der Polizei

Die kleinen, unscheinbaren Flugobjekte dürfen gewiss nicht unterschätzt werden. „Drohnen sind Instrumente, mit dem jedermann gefährliche Traglasten befördern kann. Und es ist sehr schwierig, darauf Einfluss zu nehmen“, erklärte auch ein Polizeihauptkommissar aus Mülheim gegenüber dem „WDR“. Um die Gefahr, die davon ausgeht, zu vermeiden, gibt es jedoch auch eine Lösung.

Bestimmte Störsender sollen dafür sorgen, dass die Drohnen schnellstmöglich gestoppt werden. Dafür legt sich der Benutzer den Störsender auf die Schulter, hält ihn in Richtung der Drohne und peilt sie an. Mittels elektromagnetischer Störstrahlung können die Geräte die anfliegende Drohnen stoppen, „in dem sie die Steuerverbindung zwischen Bodenkontrollstation und Drohne unterbricht“, so ein Experte gegenüber dem „WDR“.

Das Video zeigt den Störsender im Einsatz. Damit soll das Fluggerät außerdem kontrolliert zur Landung gezwungen werden.

„Über technischen Möglichkeiten reden wir nicht“

Doch es gibt noch einige weitere Möglichkeiten und Systeme, die bei der EM 2024 in NRW zum Einsatz kommen können. Doch die Spezialisten verraten nicht alle. „Über unsere technischen Möglichkeiten reden wir nicht – wie gute Kartenspieler“, erklärte der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Immerhin sei NRW laut ihm Vorreiter in Sachen Drohnenabwehr. Diese Gefahr soll bei der Europameisterschaft vermieden werden.