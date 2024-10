NRW: Ehepaar verliert 230.000 Euro auf einen Schlag – weil es auf DIESE Masche reinfällt

Da spart man sein Leben lang, gönnt sich wenig, legt alles auf die hohe Kanten und dann ist das Geld von jetzt auf gleich futsch. Was für ein Schock! Doch genau so ist es einem Ehepaar aus Dinslaken (NRW) jetzt ergangen.

Das Paar verliert auf einen Schlag 230.000 Euro. Und das nur, weil sie auf eine besonders gemeine Masche hereinfallen. Was ist da nur passiert?

NRW: Ehepaar verliert 230.000 Euro auf einen Schlag

Das Telefon klingelt, eine Frau hebt ab und hört ihre vermeintliche Tochter unter Tränen sprechen: „Hallo? Mama? Ich hatte einen Unfall. Ich habe offenbar eine Frau überfahren, die ist jetzt tot. Ich bin ein paar Meter weitergefahren und jetzt sagt die Polizei, dass ich Unfallflucht gemacht habe. Ich sitze jetzt bei der Polizei und soll ins Gefängnis“, so gibt die Polizei Düsseldorf den Anruf wider. Schockanrufe dieser Art sind zwar inzwischen eine relativ bekannte Masche, doch in dieser Situation reagieren viele natürlich emotional und denken nicht mehr darüber nach, dass es ein Fake sein könnte.

So auch die verängstigte Mutter aus NRW. Nach der vermeintlichen Tochter spricht nämlich auch noch die angebliche Polizei am Telefon und verlangt eine Kaution von 230.000 Euro, damit die Tochter nicht ins Gefängnis muss. Ein Anwalt sei auch schon vor Ort.

Ehepaar übergibt Geld und Gold an Täter

Völlig geschockt verspricht die Mutter das Geld vorbeizubringen. Das Ehepaar aus Dinslaken in NRW macht sich mit Geld und Goldmünzen im Wert von 230.00 Euro schnellstens auf den Weg zur Zieladresse in Düsseldorf-Oberbilk. Hier erwartet sie schon ein vorab angekündigter Herr Kowalski am Auto und nimmt die Tasche mit Geld und Gold entgegen.

Danach soll das Ehepaar zum Amtsgericht fahren, um sich die Zahlung bestätigen zu lassen. Aber auch das war natürlich nur vorgetäuscht. Denn hier flog der ganze Schwindel dann auf und die echte Polizei wurde verständigt.