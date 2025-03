NRW: Paradies für Veganer – Fans stürzen sich auf DIESE Produkte

Fleisch, das wie Fleisch aussieht und auch so schmeckt, aber keines ist? Das und vieles mehr gibt es am Samstag und Sonntag (22. und 23. März 2025) bei der „Veggieworld“ in Düsseldorf. Für Veganer ist die Messe in NRW mit rund 110 Ausstellern ein wahrgewordenes Paradies.

An beiden Tagen startet die Messe um 10 Uhr, rund acht Stunden haben die Besucher Zeit, sich durchzuprobieren und ihre Rucksäcke mit zahlreichen veganen Food- und Non-Food-Produkten vollzupacken. Auch DER WESTEN ist zum Start dabei und direkt fällt auf: An einigen Ständen sind die Schlangen besonders lang.

NRW: Lange Schlangen an DIESEM Stand

Bereits zu Beginn ist der Andrang vor der Kaltstahlhalle auf dem Areal Böhler zwischen Düsseldorf und Meerbusch groß. Alle wollen die veganen Neuheiten entdecken und genauestens begutachten. Vor allem die Essensstände sind heiß begehrt, denn hier dürfen die Besucher gerne erstmal naschen, bevor sie kaufen, wie die Verkäufer natürlich hoffen.

+++ Vorfall im NRW-Zoo! Besucher plötzlich im Tier-Gehege – Mitarbeiter müssen sofort eingreifen +++

Eine besonders lange Schlange bildet sich vor allem bei Vegetus. Das aus der Ukraine stammende Unternehmen ist darauf spezialisiert pflanzliche Alternativen zu traditionellen Fleischprodukten, darunter Würste, Burger und Saucen herzustellen. „Unsere Produkte können roh oder auch gebraten gegessen werden. Das meistverkaufte Produkt ist die Krakauer“, verrät Verkäufer Frank Cino.

Fleischwurst und Kaviar in vegan zum Probieren. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Auch DER WESTEN darf mal probieren, doch das Fachurteil überlassen wir lieber den erprobten Besuchern wie Andreas und Jenni Gartz aus Bonn. „Wow, schmeckt wirklich sehr gut. Ein bisschen wie Sucuk-Wurst, nur nicht so knoblauchlastig“, so die Meinung von Andreas. Doch sein persönlicher Favorit ist die 100 Gramm Kaviar-Alternative aus See Algen für 6 Euro. „Sehr lecker und kommt dem Original wirklich sehr nah.“ Seine Partnerin zieht es dagegen zum Stand nebenan.

Kuchen aus Gemüse – Geschmack überrascht

Hier bietet Isabelle Forster ihre laktose- und glutenfreien Mini-Cakes aus Gemüse an. Die Geschäftsidee für „bettercakez“ kam der 30-Jährigen nach einem persönlichen Erlebnis. „Mir sind die Haare fast komplett ausgefallen und ich habe Akne bekommen. Dann fanden Ärzte heraus, dass ich eine Gluten- und Laktoseintoleranz habe, aber ich liebe Backen und Kuchen.“ Somit waren aber Produkte wie Mehl und Milch tabu, doch auf Kuchen und Co. wollte sie dennoch nicht verzichten. Nach vielen Stunden in der Küche entstanden die drei Kuchen-Snacks „Carrot Chai Cake“, „Peanutbutter Brownie“ und „Chocolate Fudgy Cake“.

Isabelle Forster mit ihrem Kuchen-Snack. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Isabelle Forster und ihr Mitarbeiter kommen bei der großen Nachfrage kaum mit den Kostproben hinterher. „Total fluffig und sehr schokoladig – schmeckt wirklich wie ein Schoko-Muffin“, ist auch Jenni ganz erstaunt vom „Chocolate Fudgy Cake“. Die Zutaten: Rote Beete, Kürbis, Mandeln, Kakao, Agavendicksaft, Vanille, Chia-Samen und Kokosöl. Alle drei Kuchen-Snacks gibt es bei der Veggieworld in Düsseldorf für 3,99 Euro.

Weitere News:

Wer sich nicht nur den Bauch vollschlagen will, kann auch einen Stopp bei zahlreichen anderen Ständen einlegen. Außerdem gibt es nämlich noch Kleidung, Kosmetik, vegane Dienstleistungen, vegane Initiativen, Projekte und gemeinnützige Vereine – mit großzügigen Rabatten. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und Koch- oder Backshows. Erwachsene zahlen für ein Ticket 14 Euro, Kinder bis 14 Jahre sowie Begleitpersonen von Menschen mit Behinderungen kommen kostenlos rein.

Übrigens: Die Veggieworld gibt es bereits seit 2011. Vegetarische Produkte suchen Besucher hier aber vergebens, denn die Messe ist sei dem Jahr 2015 komplett vegan.