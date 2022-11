NRW: Spaziergänger schaut fünf Meter in die Tiefe – und entdeckt eine Leiche!

Schock-Fund am Sonntagmittag (27. November) in NRW. Gegen 11.40 Uhr schauten Spaziergänger in eine Baugrube an der Schloßstraße in Dinslaken – und entdeckten einen leblosen Körper. Sofort alarmierten die Zeugen den Notruf.

Die Feuerwehr rückte an, um den Mann (63) aus der fünf Meter tiefen Grube zu befreien. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 63-Jährigen tun. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Nach dem Fund der Leiche in NRW ermittelt jetzt die Polizei.

NRW: Leiche in Baugrube – Polizei steht vor einem Rätsel

Wie der Mann in die Baugrube fallen konnte, ist bislang völlig unklar. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um einen Schacht für Arbeiten an einer Fernwärmeleitung. Die Baustelle sei mit Absperrbaken abgesichert gewesen.

Das Todesopfer stammt aus Dinslaken und wohnt laut Polizei Dinslaken in der Nähe der Baustelle. Bisherigen Ermittlungen zufolge gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Bislang gehen die Beamten von einem Unfall aus. Allerdings betont die Polizei, dass man noch am Anfang der Ermittlungen stehe. So gebe es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wann der Mann in die Baugrube fiel und er das letzte Mal lebend gesehen wurde.

Mann stirbt in NRW-Baugrube – Polizei bittet um Hilfe

Die Ermittler bitten deshalb jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Du hast am Wochenende an der Baugrube eine auffällig Entdeckung gemacht oder kannst Angaben zu dem Vorfall machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dinslaken unter der Nummer: 02064-6220.

