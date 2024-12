NRW: Deutschlandticket bald komplett umsonst? Aber nur für SIE

Wie kommt man günstig von A nach B, ohne dabei den Überblick zu verlieren? Gerade wenn man kein Auto hat, ist diese Frage oft nicht ganz so einfach zu beantworten. Aber es gibt eine Antwort: das Deutschlandticket! Für (noch) 49 Euro im Monat kann man mit Bus, Bahn und Co. durch das ganze Land fahren – und das ist super praktisch.

Doch ab kommenden Jahr wird der Preis erhöht. Aber nicht nur alle – für SIE es komplett kostenlos, wie die „NRZ“ darlegte.

Deutschlandticket: Preiserhöhung mit Folgen

Denn ab dem kommenden Jahr kommt eine knüppelharte Änderung: Der Preis wird auf 58 Euro pro Monat steigen. Ein Anstieg von 9 Euro. Für viele kein Grund zur Freude, besonders für arme Menschen oder Rentner mit Grundsicherung, die sich das Ticket dann noch schwerer leisten können, so der NRW-VdK-Präsident Horst Vöge gegenüber der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“.

Das sei eine „maßvolle Erhöhung“, betonte auch Verkehrsminister, Oliver Krischer (Grüne) gegenüber „Deutschlandfunk“.

Nach der Preiserhöhung drohen Kündigungen durch die Kunden. Das zeigt eine Umfrage, wie bisherige Deutschlandticket-Kunden auf eine Preiserhöhung reagieren würden. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine YouGov-Umfrage. Hiernach sind 49 Euro für viele Abonnenten und Interessenten bereits die Schmerzgrenze.

Bochum: Hier ist das Deutschlandticket kostenlos

Aber es gibt auch gute Nachrichten! Für manche bleibt das Deutschlandticket nämlich sogar kostenlos. In Bochum zum Beispiel übernimmt die Stadt das Ticket für alle Auszubildenden – ein echtes Extra, das nicht jede Stadt bietet. Und VRR-Vorstand Oliver Wittke findet, dass das Deutschlandticket als Jobticket für alle Arbeitnehmer Pflicht werden sollte. So fordert er: „Ich will ein verbindliches Jobticket für alle Arbeitnehmer.“

Ob das umsetzbar ist, steht wohl noch in den Sternen. Bis dahin bleibt nur zu hoffen, dass der Endpreis für das Deutschlandticket nicht noch weiter ansteigt. Wieso das Deutschlandticket in NRW zum Wahlkampfthema wird? Das kannst du bei der „NRZ“ nachlesen.