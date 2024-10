NRW: Mann fährt für Traumfrau hunderte Kilometer – doch dann wird das Date zum Albtraum

Dieses Date wurde zum wahrgewordenen Albtraum: Ein Mann verabredete sich in Köln mit einer Frau, die er über das Internet kennenlernte. Alles erstmal schön und gut – wer sich hinter „Emily“ verbarg, erwartete jedoch keiner.

Ein Chat im Internet, in dem einige nette Worte ausgetauscht werden, und dann das darauffolgende Treffen – Dating über Internetplattformen ist heutzutage nichts Neues mehr. So wollte auch ein Mann am 21. Juli diesen Jahres eine Frau treffen, die er über den Messenger-Dienst Snapchat kennenlernte. Der Mann legte mit dem Zug eine weite Strecke aus Bayern bis zum verabredeten Treffpunkt in Köln zurück. Dann kam jedoch alles anders als gedacht.

Sein Date schickte dem Mann ihren Standort via Snapchat. Gegen 20 Uhr wollten sie sich in der Kendenicher Straße in Köln treffen. Als der Mann schließlich am Treffpunkt ankam, traf er jedoch nicht auf „Emily Rugerth“, sondern auf drei unbekannte Tatverdächtige. Zunächst kam einer der Männer auf den Allgäuer zu und zog eine Handfeuerwaffe, mit der er in die Luft geschossen haben soll. Anschließend kamen die anderen beiden Tatverdächtigen hinzu und zückten einen Taser, mit dem sie den Mann bedrohten. Nach Angaben der Polizei schlugen und traten alle drei Unbekannten auf den Geschädigten ein.

Die Tatverdächtigen sollen den Mann zur Herausgabe seiner Bauchtasche inklusive Bargeld und Debitkarte gefordert haben. Der arme Mann gab die Geheimzahl seiner EC-Karte preis, wodurch die drei Männer an mehreren Bankautomaten Bargeldabhebungen vornehmen konnten. Den Allgäuer ließen sie verletzt am Boden zurück.

Polizei sucht weiterhin nach Tatverdächtigen

Die Fahndung nach den drei Tatverdächtigen läuft noch. Der Vorfall ereignete sich am 21. Juli (Sonntag) gegen 20 Uhr auf der Kendenicher Straße in Köln-Zollstock. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden und/oder den Aufenthaltsort der gesuchten Tatverdächtigen anzugeben.