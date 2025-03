NRW: Schreckliche Entdeckung auf Lidl-Parkplatz – Mann liegt tot im Auto

Erschreckende Entdeckung in Castrop-Rauxel (NRW)!

Im Stadtteil Schwerin entdeckte die zuständige Polizei Recklinghausen (NRW) auf dem gemeinsamen Parkplatz von Lidl und Edeka eine Leiche in einem Auto. Die Umstände sind mysteriös.

NRW: Toter Mann auf Lidl-Parkplatz

Am Dienstag (11. März) machten die Polizeibeamten an der Dortmunder Straße in Castrop-Rauxel den schockierenden Fund. Gegen 20 Uhr fanden sie auf dem Parkplatz des dortigen Lidl- und Edeka-Marktes einen leblosen Mann in seinem Auto vor.

Sofort wurde ein Notarzt gerufen – doch der konnte nur noch den Tod des Mannes aus Castrop-Rauxel feststellen. Weitere Details teilte die Polizei laut den „Ruhrnachrichten“ nicht mit, der Tote wurde lediglich als „Senior“ bezeichnet.

„Nach ersten Erkenntnissen ist ein Fremdverschulden auszuschließen“, erklärte Polizeisprecherin Pia Weßing. Was letztendlich zum Tod des Mannes führte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Für eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Leichnams gebe es laut „Ruhrnachrichten“ zum aktuellen Zeitpunkt keinen Grund.