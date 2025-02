NRW: Linienbus kracht gegen 5 Autos ++ Fahrer in Lebensgefahr ++ Kinder und Jugendliche verletzt

Schlimmes Busunglück in NRW! Am Samstagmorgen (15. Februar) ist ein Linienbus in den Gegenverkehr abgedriftet und mit einem Auto zusammengestoßen. Danach krachte der Bus noch in weitere parkende Wagen und in einen Baum.

Bei dem Crash in Hemer im Märkischen Kreis (NRW) wurden insgesamt 13 Personen verletzt, davon zehn schwer. Der Busfahrer schwebt zurzeit in Lebensgefahr. Drei weitere Personen wurden nur leicht verletzt, bei ihnen handelt es sich um zwei Kinder und einen Jugendlichen, so die NRW-Polizeibehörde.

NRW: Chaos-Crash mit Bus und 5 Autos

Ein verheerendes Busunglück hat sich am Samstagmorgen in Hemer ereignet. Um kurz nach 8 Uhr kam ein Bus der Linie 33 aus Altena in Richtung Hemer Innenstadt plötzlich von der Hauptstraße ab und krachte dort in Höhe einer Pizzeria in mehrere geparkte Wagen und in einen Baum.

Dann fuhr der Fahrer plötzlich quer über die Straße und prallte dort in weitere geparkte Fahrzeuge. Eines davon wurde direkt in eine Fensterscheibe der Pizzeria katapultiert. Zuletzt kollidierte der Bus dann noch im Gegenverkehr mit einem fahrenden Mercedes. Danach rollte der Bus noch ein paar Meter weiter und kam schließlich vor der Hauswand eines stillgelegten Firmengebäudes zum Stehen.

NRW: 13 Verletzte nach Bus-Crash

Der Unfall hatte verheerende Folgen. Der Fahrer des Busses, ein 62-Jähriger aus Arnsberg, sowie eine Beifahrerin aus Hemer (19) wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken in Gießen und Bochum geflogen. Bei dem Busfahrer besteht zurzeit akute Lebensgefahr. Acht weitere Schwerverletzte wurden mit Rettungswagen in näherliegende Krankenhäuser transportiert. Zudem wurden zwei Kinder und ein Jugendlicher leicht verletzt.

Es entstand ein hoher Schaden am Bus, fünf weiteren Fahrzeugen und auch bei der Pizzeria. Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ist nun damit beschäftigt, die Unfallursache zu klären und wird dabei von Kräften aus Dortmund unterstützt. Die Hauptstraße in Hemer bleibt derweil voraussichtlich noch bis in den Nachmittag gesperrt.