NRW: US-Amerikaner sieht Wahlplakat von Olaf Scholz – er hat nur eine Botschaft an ihn

Seit rund zwei Jahren lebt US-Amerikaner Ryan nun in NRW – zunächst in Bielefeld, mittlerweile in Köln. Auf TikTok und Instagram teilt er unter dem Namen „ryaneatss“ seine Eindrücke aus dem alltäglichen Leben in Deutschland, mit besonderem Fokus auf die kulinarischen Spezialitäten der Bundesrepublik.

Natürlich bekommt Ryan aber auch einiges von der Politik in Deutschland mit. Das ganze Land – auch NRW – bereitet sich auf die Bundestagswahl 2025 vor. Mit Neuwahlen soll der Nachfolger der gescheiterten Ampel-Regierung bestimmt werden. Der Wahlkampf ist in vollem Gange, überall hängen schon Wahlplakate der antretenden Parteien.

So auch natürlich in der NRW-Millionenstadt Köln. Hier stößt Ryan auf ein Plakat mit dem amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der sich erneut für das Amt des Regierungschefs bewirbt. Bei seinem Anblick fällt dem US-Amerikaner nur ein Satz ein.

US-Amerikaner Ryan lebt seit 2 Jahren in NRW

Eigentlich will sich Ryan in seinem neuesten TikTok-Video nur potenziellen neuen Zuschauern vorstellen. In erstaunlich gutem Deutsch, das er in seinen Monaten in der Bundesrepublik erlernt hat, erzählt er von seiner Wahlheimat Köln, belächelt die strengen Regeln an roten Fußgängerampeln – und stößt dann auf ein SPD-Wahlplakat mit dem Gesicht des Bundeskanzlers.

Scholz‘ Gesicht ist vor einer Deutschlandfahne abgebildet, dazu prangt der Slogan: „Mehr für dich. Besser für Deutschland.“ Ryan zeigt das Plakat, blickt in seine Handykamera, stößt einen erstaunten „Olaf Schooolz“-Ausruf aus – und hat dem amtierenden Kanzler nur eine Sache zu sagen.

US-Amerikaner mit Nachricht an Olaf Scholz

„Bitte mach Preis runter!“, bittet Ryan, während er auf das Scholz-Plakat zoomt. Offensichtlich eine Anspielung auf die gestiegenen Preise während der Inflationskrise und den Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine – eine Diskussion, in deren Rahmen gerade im Netz oftmals auch ironisch auf die gestiegenen Dönerpreise hingewiesen wurde.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Debatte, die Ryan als bekennender Döner-Fan – wöchentlich feiert er im Netz den „Dönerstag“ – natürlich genauestens mitverfolgt hat.

Mehr News:

Wie Ryan die Bundestagswahl 2025 in Deutschland mitverfolgen will, verrät der US-Amerikaner nicht. Ob er selbst seine Stimme für eine Partei abgeben darf, hängt davon ab, ob er die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt. Dazu machte Ryan aber im Netz noch keine detaillierten Angaben.