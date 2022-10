NRW: Mann will Pilze im Wald suchen – plötzlich findet er eine Leiche!

Er war auf der Suche nach Pilzen – und stieß auf die Überreste einer Leiche. Ein Spaziergänger hat in Bielefeld (NRW) am vergangenen Dienstagnachmittag (18. Oktober) die Polizei gerufen, weil er menschliche Knochen gefunden habe. Zahlreiche Beamte rückten daraufhin an, um das Waldstück in der Nähe des Uhuwegs im Stadtteil Sennestadt zu durchsuchen.

Der Spaziergänger sollte recht behalten. Neben den Knochen sollten die Einsatzkräfte gemeinsam mit Spürhunden unter anderem Bekleidung des Verstorbenen finden. In einem der Kleidungsstücke entdeckten die Polizisten ein Portemonnaie inklusive Ausweis. Jetzt wird ein Vermissten-Fall aus NRW komplett neu aufgerollt.

NRW: Leiche im Wald entdeckt – Mann zwei Jahre vermisst

Anhand des Ausweises stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Toten um den 1989 in Wrzesnia (Polen) geborenen Dawid Jakub Walczak handeln muss. Eine Obduktion bestätigte die Annahme. Weitere Details zu den Ergebnissen kann die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mitteilen. Fest steht: Der junge Mann galt seit Mai 2020 als vermisst.

Damaligen Ermittlungen der Polizei zufolge soll er sich im Raum Enger/ Bielefeld/ Oerlinghausen aufgehalten haben, bevor sich seine Spur verloren hatte. „Nach seinem Verschwinden gab es bereits Hinweise auf eine mögliche Gewalttat“, teilte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld mit. Der damals 31-Jährige sei in Polen und Deutschland als vermisst gemeldet worden. „Angehörige in Polen haben damals vage Hinweise gegeben, dass es eine Gewalttat gegeben habe“, so die Polizeisprecherin. Die Angaben hätten allerdings 2020 nicht verifiziert werden können.

Dawid Jakub Walczak galt zwei Jahre in NRW als vermisst. Jetzt wurde seine Leiche gefunden. Foto: Polizei Bielefeld

Knochen-Fund in NRW: Mordkommission ermittelt

Nach dem Fund der Knochen müsse die Polizei nun von einem Gewaltverbrechen ausgehen, so die Sprecherin. Bei der Polizei Bielefeld hat deshalb nun die Mordkommission „Uhu“ unter der Leitung von Kriminaloberkommissar Moritz Rawe die Arbeit aufgenommen. Die Polizisten bitten bei ihren Ermittlungen die Öffentlichkeit um Hilfe.

Die Beamten interessiert vor allem, wer zuletzt Kontakt zu Dawid Jakub Walczak hatte und möglicherweise mehr zu seinem Verschwinden weiß. Du kannst bei der Aufklärung des Falls helfen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Bielefeld unter der Nummer: 0521/545-0.