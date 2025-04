NRW: Üble Masche! Unbekannte klauen EC-Karten – so kommen sie an die PIN-Nummer

Immer wieder versuchen Betrüger, mit billigen Tricks an das Geld und die persönlichen Informationen von Verbrauchern zu kommen. Besonders Senioren sind gern gesehene Opfer für die Kriminellen – egal ob mittels Enkeltrick oder einer anderen Betrugsmasche. In NRW treiben sich gerade üble Verbrecher rum, die es augenscheinlich ebenfalls auf Senioren abgesehen haben.

Erst passierte es zwei Seniorinnen aus Lüdenscheid in NRW, kurz darauf folgten zwei weitere Taten. Das System ist immer gleich: Die Betrüger kommen mit einem Trick an die EC-Karte und schließlich auch an dazugehörige PIN. Die Polizei warnt vor dem Betrug.

NRW: Unbekannte klauen EC-Karten – so kommen sie an die PIN

In der letzten Woche klingelte bei einer 91-jährigen Seniorin aus Lüdenscheid in NRW das Telefon. Dort meldete sich ein Herr Schmidt von der örtlichen Bank, der wohl „Unstimmigkeiten“ auf dem Konto der Dame entdeckte. Aufgrund eines vermuteten Betrugs wurde die Seniorin aufgefordert, die EC-Karte zu übergeben.

Kurz darauf taucht ein „Mitarbeiter“ auf, übernahm die Karte sowie die dazugehörige PIN der Dame. Als diese sich später beim Bankinstitut nach den Entwicklungen erkundigte, machte dieses sie auf die Betrugsmasche aufmerksam.

Am selben Abend passierte die gleiche Geschichte einer weiteren Seniorin. Am Telefon der 80-Jährigen meldete sich ein gewisser Herr Schmidt und tischte ihr die gleiche Geschichte auf. Auch diese Dame gab ihre EC-Karte samt PIN ab. Als sie im Nachhinein jedoch den Betrug vermutete, war es schon zu spät: Das Geld der Seniorin aus NRW war bereits von ihrem Konto abgehoben worden.

Die Polizei warnt

Zwei Tage später gingen die nächsten Anrufe bei der Polizei in NRW ein. Eine weitere Seniorin gab ihre EC-Karte einem unbekannten Täter, der sich im Nachgang telefonisch die PIN ausgeben ließ. Vorab gab ein Anrufer sich als Polizeibeamter der Kripo aus, der die Karte sichern müsse. Ein zweiter Senior wurde abermals von einem Kriminellen, der sich als Bankmitarbeiter ausgab, hinters Licht geführt.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche und appelliert, misstrauisch zu sein. „Lassen Sie sich von Betrügern am Telefon nicht unter Druck setzen. Die Täter agieren kommunikativ geschickt und täuschen Gefahren vor, die nicht existieren“, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem solltest du keine Wertsachen oder gar deine persönlichen Daten an Fremde geben. Falls du doch feststellst, dass du Opfer des kriminellen Tricks geworden bist, ruf schnellstmöglich die Polizei unter 110 an!