Bäckereien im Test – große Kette aus NRW landet auf letztem Platz

Der Duft von frischen Brötchen in der Luft, das knusprige Geräusch beim Hineinbeißen – so beginnt für viele Menschen ein perfekter Morgen. Was aber, wenn der Service in der Bäckerei genauso lasch ist wie die Backwaren in der Auslage?

Genau das hat eine neue Servicestudie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) ans Licht bringen wollen – und das Ergebnis dürfte viele überrascht haben: Schlusslicht ist eine Bäckerei aus NRW.

Letzter Platz: NRW-Bäckerei verliert im Qualitätstest auf

Denn die in der Studie auf dem letzten Platz gelandete Bäckerei-Kette hat in Sachen Service und Beratung noch einiges zu tun. Und nicht nur das Angebot, sondern auch die Betreuung der Kunden ließ in den getesteten Filialen zu wünschen übrig. Diese Schwächen schlugen sich schließlich auch in der Gesamtbewertung nieder – und der letzte Platz war das ernüchternde Ergebnis. Aber keine Panik, denn diese Bäckerei ist fest entschlossen, das Rezept zu ändern!

„Wir sind nicht zufrieden mit dem Ergebnis dieser Studie und sehen das als wichtige Chance“, erklärte eine Sprecherin des Unternehmens. Das klingt nach einem klaren Plan: Die unternehmenseigene Akademie prüft derzeit, wie sie ihr Schulungsangebot für die Mitarbeiter verbessern kann. Das Engagement geht sogar so weit, dass die Franchise-Partner aktiv in den Verbesserungsprozess eingebunden werden. So soll der Kundenservice bald wieder rund laufen.

Dabei handelt es sich um die Bäckerei Kamps, die mit nur 65,9 Punkten im Gesamtergebnis den neunten (also den letzten) Platz belegt. Und auch im Teilbereich Beratungskompetenz landet die Bäckerei-Kette mit einem Ergebnis von 65,6 Punkten auf dem letzten Platz.

„Das Ergebnis hat uns leider negativ überrascht und ist selbstverständlich nicht zufriedenstellend“, so die Sprecherin gegenüber „wa.de“. Sie versichert weiter, dass Qualität und Service für Kamps – das Unternehmen, das mehr als 240 selbstständige Franchise-Partner zählt – oberste Priorität haben. „Das bestimmt unser tägliches Handeln in den rund 350 Kamps Bäckereien.“

Bäckerei-Ranking: Pott-Bäckerei landet auf Platz 1

Doch wie funktioniert die Bewertung der Bäcker-Ketten eigentlich? Nun, das Deutsche Institut für Service-Qualität hat insgesamt neun große Bäckerei-Ketten unter die Lupe genommen. Die Bewertung der Service-Qualität erfolgte durch insgesamt zehn verdeckte Besuche (Mystery-Tests) in verschiedenen Filialen der Unternehmen – und zwar pro Kette.

Insgesamt flossen 100 Servicekontakte aus den verschiedenen Filialen in die Auswertung ein, um ein umfassendes Bild der Servicequalität zu erhalten. So konnte das Institut die Leistungen der Bäckereien objektiv bewerten und die Ergebnisse in einem Ranking darstellen:

2 Meisterbäckerei Steinecke 80,4 sehr gut 3 Junge Die Bäckerei 79,6 gut 4 Schäfer’s 79,3 gut 5 Hofpfisterei 79,0 gut 6 Markt-Bäckerei 78,9 gut 7 Wiener Feinbäcker Heberer 75,4 gut 8 Bäckerei von Allwörden 70,8 gut 9 Kamps 65,9 befriedigend Gesamtergebnis – Bäckerei-Ketten 2025

