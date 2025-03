US-Amerikaner beim Bäcker in NRW – er kann nicht fassen, was er für 3 Euro bekommt

Die Inflation lässt Preise in NRW in die Höhe schießen. Auch beim Bäcker sind die Kosten in den vergangenen Jahren gestiegen. Doch was bekommt man eigentlich aktuell für drei Euro?

Ein US-Amerikaner ist dieser Frage in NRW auf den Grund gegangen und kann das Resultat nicht fassen.

Amerikaner in NRW: Das bekommt er für 3 Euro beim Bäcker

Auf Instagram teilt der US-Amerikaner auf seinem Profil „ryaneatss“ regelmäßig seine Erfahrungen mit deutschem Essen. Er machte erst kürzlich einen Taste-Test mit deutschen Traditionsgerichten, und fällte ein vernichtendes Urteil.

Jetzt hat er die App „Too Good To Go“ genauer unter die Lupe genommen, und geschaut, was er für drei Euro in einer Bäckerei in Köln (NRW) bekommt. In dem Video erklärt er, dass er dort mithilfe der App eine Überraschungstüte für drei Euro bestellt hat. Sie hätte zuvor 9 Euro gekostet, also dreimal so viel. Abgeholt hat er eine XXL-Tüte mit verschiedenen Gebäcken.

„Too Good To Go“ ist eine App, in der Menschen überschüssige Lebensmittel vergünstigt erhalten. Nutzer sparen bares Geld und wirken gleichzeitig der Lebensmittelverschwendung entgegen.

US-Amerikaner beim Bäcker: Das ist in der Tüte

In dem Video präsentiert er, was sich alles in der Überraschungstüte befindet. Zu sehen sind beispielsweise ein Berliner, ein Schoko-Croissant und Brioches. Von seiner „Too Good To Go“-Ausbeute bei dem NRW-Bäcker ist der US-Amerikaner offenbar begeistert.

„Da ist aber viel drinnen!“, sagt er beim Auspacken überrascht. Und auch geschmacklich enttäuschen ihn die Produkte nicht. „Das schmeckt immer noch frisch und lecker!“ Für die drei Euro hat sich die Ausbeute beim Bäcker in NRW für ihn offenbar gelohnt.