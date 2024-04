NRW: Kleines Mädchen (6) missbraucht – Polizei jagt IHN

Widerlicher Vorfall in Bad Honnef (NRW) am Mittwochnachmittag (10. April). In der Nähe eines Spielplatzes hat ein Mann einem kleinen Mädchen (6) aufgelauert, berichtet die Polizei von dem Fall in der NRW-Stadt.

Demnach war die Sechsjährige gegen 17.30 Uhr mit einer erwachsenen Begleiterin und einem weiteren Kind unterwegs. Auf einem Weg von der Fußgängerbrücke des S-Bahn-Endhaltestelle Bad Honnef zur Alexander-von-Humboldt-Straße passierte es.

NRW: Mann lauert kleinem Mädchen auf

Ein Unbekannter näherte sich dem kleinen Mädchen, öffnete seine Hose und forderte es auf, ihn anzufassen. Im letzten Moment ging die erwachsene Begleiterin dazwischen und scheuchte den Mann davon. Auf frischer Tat ertappt, rannte der Unbekannte Richtung der Straße „Am Spitzenbach“ davon.

Sofort wählte die erschrockene Zeugin die Polizei. Die Beamten eilten sofort zum Tatort und nahmen die Verfolgung des Mannes auf – jedoch ohne Erfolg. Jetzt bitten die Ermittler die Öffentlichkeit um Hilfe.

Polizei jagt diesen Mann

Der gesuchte Mann wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

„auffallend klein“ (etwa 1,60 bis 1,70 Meter)

schwarzer Vollbart (circa fünf bis acht Millimeter lang)

leicht dunkler Teint

sprach Deutsch mit Akzent

Nach Angaben der Zeugin habe der Mann eine schwarze Jacke, eine schwarze Wollmütze und blaue Jeans getragen. In der rechten, hinteren Hosentasche sei ihr ein Bund mit vielen Schlüsseln aufgefallen.

Du hast etwas Auffälliges im Bereich des Tatorts gesehen oder kannst Angaben zu dem Gesuchten machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Bonn unter der Nummer: 0228 150. „Zur Beruhigung von Eltern und Anwohnenden teilte die Polizei Bonn außerdem mit: Die Beamtinnen und Beamten des Wachdienstes der Polizeiwache Ramersdorf sowie des Bezirksdienstes in Bad Honnef sind verstärkt in dem genannten Bereich unterwegs.“