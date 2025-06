NRW: Autofahrer wollen Parkgebühr zahlen – wenig später haben sie doppelten Ärger am Hals

Immer mehr Menschen werden Opfer von „Quishing“, einer neuen Betrugsmasche mit QR-Codes. Die Verbraucherzentrale NRW warnt vor diesem wachsenden Problem, das „QR-Code“ und „Phishing“ verbindet. Betrüger manipulieren QR-Codes und locken so Nutzer auf Fake-Webseiten. Dort greifen sie persönliche Daten oder Geld ab.

Gefälschte QR-Codes an Automaten in NRW

Insbesondere im öffentlichen Raum werden gefälschte QR-Codes immer häufiger. Täter platzieren sie an Parkautomaten, Ticketsäulen oder E-Ladesäulen. Die manipulierten Codes überdecken oft echte Informationen und wirken täuschend echt. In NRW gibt es laut „Focus.de“ auch Fälle, bei denen Banken falsche Briefe mit Fake-QR-Codes zur „Sicherheitsaktualisierung“ erhalten haben.

Betrüger nutzen zusätzlich vermeintliche Gewinnspiele aus. In Düsseldorfer Bussen hingen zuletzt Plakate mit QR-Codes, die angeblich zum Mitmachen einluden. Wer scannte, sollte persönliche Daten wie E-Mail-Adressen oder Telefonnummern hinterlassen. Auch gefälschte Strafzettel machen derzeit in NRW die Runde – eine beliebte Masche der Täter.

Schadensbegrenzung und Prävention in NRW

Um sich zu schützen, sollten die QR-Codes genau überprüft werden. Stammt der Code aus einer externen oder verdächtigen Quelle? Wer scannt, sollte auch die aufgerufene Internetadresse kontrollieren. Ungenaue oder verdächtige Domains sind Warnzeichen. Ein Beispiel: URL-Endungen wie „commerzbank.de-id-“ gehören nicht zur echten Website der Bank.

Falls Opfer sensible Daten übermittelt haben, ist schnelles Handeln wichtig. Informiere deine Bank oder rufe den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116 an. Polizei in NRW und anderen Bundesländern bietet außerdem Online-Wachen für die Anzeigeerstattung an.

Bleibe bei QR-Codes misstrauisch – gerade in NRW häufen sich diese Vorfälle. Nicht jeder Flyer, jedes Plakat oder jedes Schreiben ist seriös. Deine Daten und Finanzen sind nur sicher, wenn du ihre Eingabe gründlich überdenkst.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.