NRW: Auto kracht gegen Baum – die Reaktion des Fahrer ist unfassbar!

Neuss. Am Donnerstag kurz vor Mitternacht erhielt die Polizei gleich mehrere Notrufe zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Gladbacher Straße in Neuss (NRW). Als die Polizisten dort ankamen, trafen sie auf Zeugen, die zwei Schwerstverletzten Erste-Hilfe-Maßnahmen leisteten.

NRW: Polizei setzt Hubschrauber ein

Gegen 23.55 Uhr hatte ein Auto die Kontrolle verloren und war frontal gegen einen Baum in NRW geprallt. Zeugen hatten den Unfall offenbar bemerkt und eilten zur Hilfe.

Sie berichteten den Polizisten dann am Unfallort, dass es eine dritte Person gebe, welche der Fahrer des Unfallwagens war. Der solle ebenfalls verletzt sein, aber den Unfallort zu Fuß verlassen haben.

Sofort begann die Polizei, nach dem verletzten Fahrer zu fahnden. Dazu setzten die Beamten auch einen Hubschrauber ein. Schließlich konnten sie den mutmaßlichen Unfallfahrer finden.

Der Mann wollte jedoch nicht mit der Polizei sprechen und wehrte sich gegen die Maßnahmen der Polizisten.

Eine Person in kritischem Zustand

Diese begleiteten den Mann deshalb zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Seine Identität ist bisher noch nicht ganz klar. Zu den beiden Schwerstverletzten ist dagegen bekannt, dass sie aus Neuss kommen und 23 sowie 43 Jahre alt sind. Sie wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht, wobei der Zustand der einen Person durchaus kritisch zu sehen ist.

Das Auto war zwischen der Graf-Landsberg-Sraße und der Leuschtraße rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei handelte es sich um einen Audi, der offenbar aus Richtung Furth in Richtung Düsseldorf unterwegs war. Er soll den ersten Ermittlungen zufolge viel zu schnell gefahren sein.

Polizei sucht nach Zeugen

Für die Unfallaufnahme musste die Gladbacher Straße bis etwa 1.15 Uhr gesperrt werden. Dazu wurde der Verkehr abgeleitet. Nun hat die Polizei weitere Ermittlungen zum Unfall eingeleitet. Zeugen, die noch Hinweise zur Unfallursache geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 02131-3000 bei der Polizei melden.

