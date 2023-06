Die Sommerferien 2023 in NRW sind gestartet. Für die meisten Schüler ist das die schönste Zeit im Jahr und für viele Eltern eine willkommene Zeit für den Sommerurlaub. Aber kaum jemand hat die Möglichkeit sechseinhalb Wochen am Stück wegzufahren und für manch eine Familie fällt ein Urlaub in diesem Jahr komplett ins Wasser.

Falls zu Hause mal Langeweile aufkommen sollte und du etwas ganz besonderes erleben möchtest, haben wir hier genau das Richtige für euch. Abseits von typischen Freizeitangeboten wie Zoos, Freibädern und großen Freizeitparks stellen wir euch sieben Ausflugstipps in NRW vor, welche dir du dir in den Sommerferien unbedingt anschauen solltest.

NRW: Sieben Geheimtipps für die Sommerferien

Unser erster Geheimtipp befindet sich im Norden von NRW und zwar genau genommen in Metelen, einer kleinen Gemeinde im Kreis Steinfurt. Hier ist der Dino Zoo Metelen zu finden. Das Besondere ist, dass ihr in dem Park 250 Millionen Jahre zurückreisen könnt. Der Park ist nämlich eine Mischung aus einem Zoo und einer Ausstellung über Dinosaurier. Die zum Teil lebensgroßen Echsen stehen im Außengehege neben echten Tieren. Ausgestellt sind unter anderem der Tyrannosaurus („Die Tyrannen-Echse“), Brachiosaurus („Arm Echse“), Pteranodon („Zahnloser Flügel“). An lebenden Tieren kannst du beispielsweise Alpakas, Kängurus, Nandus, Polarfüchse und fünf frisch geborene Ziegen-Babys beobachten. Der Dino Zoo Metelen ist für Familien mit kleinen Kindern gedacht. Kinder unter einem Jahr haben freien Eintritt und alle weiteren Besucher kommen für 12 Euro hinein.

Geheimtipp 2: Irrland

Der zweite besondere Ausflugtipp befindet sich in Kevelaer-Twisteden nahe der holländischen Grenze. Die Bauernhof-Erlebnisoase Irrland bezeichnet sich selbst als „Europas größte Bauernhof-Erlebnisoase“. Auf dem 300.000 qm großen Gelände werden 80 verschiedene Attraktionen angeboten: Unter anderem durch Palmen entsteht ein südländischer Urlaubsflair. Im Irrland steht aktives Spielen, Lernen, Toben und ein hoher Erholungswert auf dem Tagesprogramm. Der Park ist für Familien mit Kindern bis 12 Jahre geeignet und ein Online-Ticket ist für 11 Euro zu bekommen.

Sommerferien-Tipp 3: Wald-Erfahrung

Der dritte Geheimtipp befindet sich in Gelsenkirchen mitten im Ruhrgebiet. Warum nicht mal mit einem Förster durch den Wald laufen und ganz neue Sachen für sich entdecken? Die Forststation Rheinelbe bietet familienfreundliche Touren und Erlebniswanderungen für Kinder in den Wald an. Hierbei können Eltern mit ihren Kindern einen kleinen und sehr artenreichen Urwald an der Seite von einem Förster entdecken. Die Forststation Rheinelbe hat dabei vielfältige pädagogische Programme wie Erlebniswanderungen oder thematische Exkursionen für Kinder und Erwachsene im Angebot. Die Touren können je nach Absprache von der ganzen Familie genutzt werden und kosten 76 Euro die Stunde. Die Touren dauern je nach Absprache 2 bis 3 Stunden.

NRW-Ausflugstipp 4: Indoor Skydiving

Nummer 4 unserer besonderen NRW-Ausflugtipps ist in Bottrop und damit ebenfalls im Ruhrgebiet. Wer es ein bisschen extravaganter mag und auf viel Action steht, der könnte sich das Indoor Skydiving mal anschauen. Beim Indoor Skydiving kannst du das Gefühl eines freien Falls simulieren, in dem du mit einem speziellen Bodysuit in einem Windkanal schwebst. In der Einsteigervariante kosten zwei adrenalingeladene Flüge 69 Euro und ist für alle Menschen ab vier Jahren geeignet.

Geheimtipp 5 in NRW: Alpaka-Farm

Unser fünfter Geheimtipp ist in Castrop-Rauxel zu finden. Auf „Daniels kleine Farm“ kannst du einen Wanderung inklusive der Begleitung von Alpakas oder Lamas im schönen Landschafts- und Naturschutzgebiet Wagenbruch buchen. Die Touren werden ab 49 Euro angeboten und sind für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

6. Ferien-Tipp: Trampolin-Park

Unser Sechster NRW Geheimtipp kommt ebenfalls aus dem Ruhrgebiet und zwar wieder aus Gelsenkirchen. Im Alma Trampolinpark gibt es einen riesigen Indoor Hüpf-Spielplatz für Kinder und Erwachsene. In der „All-Action Flatrate“ sind beim Angebot der Trampolinpark, Paintball, Minigolf, Lasertag, Bubble Soccer, Arrowtag und Poolball enthalten. Das Angebot kostet 29,90 Euro pro Person und kann für vier Stunden genutzt werden. Die Altersbeschränkungen variieren je nach Aktivität. Der Trampolinpark ist dabei ab sieben Jahren und Paintball ab 18 Jahren erlaubt.

Sommer-Tipp 7: Hochseilgarten

Der siebte Geheimtipp liegt im Bergischen Land und zwar in Wuppertal. Hier gibt es einen Naturhochseilgarten inklusive Parcours, einer freischwebenden Brücke, einer Himmelsleiter, Balken und einem Spinnennetz. In dem Kletterpark wird viel Wert auf ein gemeinsames Erlebnis und Teambuilding gelegt. Bei einer Teilnehmerzahl von 8-11 Kindern/Jugendlichen beläuft sich der Preis auf 150 Euro und kann ca. 3 drei Stunden genutzt werden. Geeignet ist der Naturhochseilgarten für Kinder ab neun Jahren.

