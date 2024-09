NRW: Mann vor Obdachlosenunterkunft niedergestochen – tot!

Grausame Tat in Attendorn (NRW)! Vor einer Obdachlosenunterkunft wurde ein 50-jähriger Mann mit einer Stichverletzung gefunden. Er starb noch vor Ort.

Die nächste Bluttat in NRW, bei der offenbar ein Messer im Spiel war: In Attendorn kam es am Freitag (6. September) zu einem Tötungsdelikt. Zeugen fanden gegen 13 Uhr in der Straße Mühlwiese vor der dortigen Obdachlosenunterkunft eine Person mit einer Stichverletzung.

Attendorn (NRW): Mann starb trotz Reanimationsmaßnahmen

Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann tun. Der 50-Jährige verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen vor Ort.

Im Rahmen der intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte ein 43-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat ermitteln jetzt die Siegener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Hagener Polizei. Weitere Details zu der Tat sind bislang nicht bekannt.