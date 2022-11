NRW: Atomschutzbunker bei Ebay Kleinanzeigen? Irres Angebot sorgt für Wirbel

„Ein Stück Geschichte“ aus NRW bietet ein Verkäufer bei Ebay Kleinanzeigen an. Dabei soll es sich um einen Atomschutzbunker aus dem Kalten Krieg handeln. Teil des Angebots ist zudem eine größere Grundstücksfläche.

Für alles zusammen will der Anbieter schlappe 1,6 Millionen Euro haben. Allerdings hat das Angebot aus NRW einen fetten Haken – und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

NRW: DIESEN Atomschutzbunker kannst du kaufen

„Mitten im wunderschönen Xanten befindet sich ein höchst sicherer Zufluchtsort für Sie, welcher den Herausforderungen zum Schutz einer Familie unter extremsten Bedingungen standhält“, bewirbt der Anbieter das Grundstück. Der Bunker erstreckt sich unterirdisch auf über 850 Quadratmetern auf einem acht Quadratkilometer großen Grundstück zwischen dem Freilichtmuseum LVR-Archäologischer Park Xanten und dem städtischen Bahnhof.

Die Bundeswehr soll den mit drei Metern dicken Betonwänden ausgestatteten Schutzraum früher für unterschiedliche Einsätze verwendet haben, heißt es in der Objektbeschreibung. „Die technischen Anlagen sowie Atmosphäre des Bunkers lassen Sie direkt in eine frühere Zeit zurückreisen.“

DAS ist der Haken beim Angebot

Doch was fängt man mit so einem Grundstück an? Der Anbieter hat da gleich ein paar Vorschläge parat. „Das Gelände eignet sich hervorragend für eine Paintball-Anlage oder den gewerblichen Betrieb.“ Der neue Inhaber könnte auch die Bunkerplätze vermieten, sollte es zu einem Krieg in Deutschland kommen. Ob hier jedoch auch Wohnraum entstehen könnte, „gilt es zu prüfen“, räumt der Anbieter ein.

Zusätzlich zu dem Grundstück und dem Bunker beinhaltet das Angebot noch einen Kran, einen Generator, elektrische und Sanitäranlagen sowie einen Wasser- und Ölspeicher. Allerdings gelten die Anlagen als „sanierungsbedürftig“. Sie müssten überprüft und überholt werden, mehrere elektrische Verbindungen seien gekappt. „Der Bunker allgemein befindet sich in einem guten Zustand, muss aber aufgrund der Hinterlassenschaften von vorherigen Mietern ausgeräumt werden“, erwähnt der Anbieter weiter.

Zudem handelt es sich dabei nicht ein Angebot eines Privathändlers, sondern einer Immobilienfirma. Darum wird zusätzlich eine Provision fällig. Das bietet allerdings auch ein Stück mehr Sicherheit. Das Inserat auf Ebay Kleinanzeigen findest du >> hier.