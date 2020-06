In den Wäldern in NRW lauern einige Gefahren.

NRW: Ansturm in Wäldern während Ferien erwartet – Förster warnen vor DIESER Gefahr

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die meisten Urlaube ins Wasser gefallen und viele Menschen bleiben einfach zuhause. Manche mussten ihren gesamten Jahresurlaub nehmen, um die Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen. Vielen bleibt da nur noch die Flucht in den Wald!

Das vermuten zumindest einige Förster aus NRW: Sie erwarten einen regelrechten Ansturm auf die Wälder des Landes, denn viele Menschen wollen im Sommer doch noch etwas erleben. Und wenn es „nur“ der regelmäßige Spaziergang in den Wald ist. Und genau hier sehen die Förster ein Problem.

Förster in NRW warnen bei Spaziergängen im Wald vor dieser Gefahr

Während in den Sommerferien nämlich viele Menschen in den Wald wollen, bekämpfen dort die Forstmitarbeiter zeitgleich einen der schlimmsten Schädlinge des Waldes: Den Borkenkäfer. Gegen den kleinen Schädling helfen nur schwere Maschinen. Die Plage in diesem Jahr sei eine der größten, die es jemals gab. Das bestätigt das Umweltministerium des Landes NRW.

Niemals abgesperrte Wege betreten

Damit sich die Waldbesucher und Waldarbeiter nicht in die Quere kommen, gibt es einige Regeln zu beachten. Die allerwichtigste ganz zu Beginn: Spaziergänger sollten niemals die Wanderwege verlassen und schon gar nicht Absperrungen umgehen oder durchbrechen.

„Bei der Holzernte fallen über 30 Meter hohe, tonnenschwere Bäume in wenigen Sekunden auf den Boden“, so das Amt Holz und Wald NRW. Und diese Bäume können zur tödlichen Gefahr werden, wenn sie umstürzen.

Zudem wird es diesen Sommer riesige Holzstapel und Millionen abgestorbene Fichten geben, die eine deutlich erhöhte Waldbrandgefahr auslösen. Daher hat alles, was Funken machen kann wie Zigarettenkippen oder Feuerzeuge, im Wald nichts zu suchen.

Die Waldbrandgefahr 2020 ist jetzt schon höher als 2018 oder 2019. Foto: dpa

Solltest du trotzdem einen Waldbrand sehen, dann melde diesen umgehend bei der Feuerwehr und gehe auf kürzestem Wege gegen den Wind aus dem Wald hinaus.

Waldbrände in NRW

schon jetzt ist die Waldbrandgefahr schlimmer als 2018 oder 2019

Borkenkäfer verschlimmert Situation, da abgestorbenes Holz schneller brennt

94 Waldbrände in NRW 2019, betroffene Fläche von knapp 28 Hektar, also circa 40 Fußballfelder

besonders Nadelwälder wie Fichtenwälder brennen schnell

Umstürzende Bäume können zur tödlichen Gefahr werden

Nach oder während eines Sturms oder eines Unwetters ist die Gefahr von abknickenden Ästen oder umstürzenden Bäumen ebenfalls sehr hoch, daher vermeide dann Waldspaziergänge.

Holz und Wald NRW bittet eindringlich darum, sich an die Regeln im Wald zu halten und die Waldtiere als auch Mitarbeiter mit Respekt und nicht nur in diesen Zeiten mit Abstand zu behandeln.

Dann steht dem fröhlichen Waldausflug nichts mehr im Weg. (fb)