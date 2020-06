In Bochum belästigt ein Mann ein Mädchen (13) sexuell. Dank der richtigen Handlung des Mädchens bekommt seine gerechte Strafe.

Was für eine abscheuliche Aktion. Ein 37-jähriger Mann belästigt in der Innenstadt in Bochum ein jugendliches Mädchen sexuell. Die 13-Jährige handelt sofort richtig und hilft dabei, dass der Täter seine gerechte Strafe erhält. Doch der Reihe nach.

Bochum: Mann belästigt Mädchen (13) sexuell – er bekommt seine gerechte Strafe

Am Mittwochnachmittag sitzt die Schülerin gegen 16 Uhr auf einer Mauer am Westring in Bochum. Ein Mann kommt vorbei und setzt sich neben sie. Er ist alkoholisiert. Plötzlich dann das.

Der Mann fasst sie an, spricht von sexuellen Handlungen und hält das Mädchen am Arm fest.

Das junge Mädchen handelt sofort richtig. Es reißt sich los, läuft weg und vertraut sich einer Person, die in der Nähe des Tatortes ist an.

Die ruft umgehend die Polizei. Sie machen sich auf die Suche des Mannes. Mit Erfolg. Dank der sehr guten Personenbeschreibung kann der Täter wenig später in der Nähe des Rathauses festgenommen werden.

Nach den Ermittlungen im Kommissariat für Sexualdelikte wurde der polizeibekannte Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, am Donnerstag auf Antrag der Bochumer Staatsanwaltschaft bei Gericht vorgeführt.

Hier ordnete ein Richter die Untersuchungshaft an. Die gerechte Strafe für diese abscheuliche Tat. (pg)