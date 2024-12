NRW: US-Amerikaner kauft erstmals bei Globus ein – und treibt seine Fans in den Wahnsinn

Andere Länder, andere Sitten – dass an dieser Weisheit eine Spur Wahrheit dran ist, zeigt der US-Amerikaner „Ryaneatss“ seinen mittlerweile über 57.000 Followern bei Instagram fast täglich.

Seit kurzem wohnt der Ami in der NRW-Stadt Köln und fühlt auch hier weiterhin den deutschen Spezialitäten auf den Zahn. Kürzlich war er in einer Globus-Filiale in NRW zu Gast und wollte einen echten Christstollen testen. Doch seinen Zuschauern platzte bei dem Anblick reihenweise der Kragen.

NRW: Ryan macht es schon wieder

Dass Ryan Kim, wie der Blogger mit bürgerlichem Namen heißt, sich nicht nur durch das kulinarische Angebot Deutschlands testet, zeigte er erst kürzlich in Dortmund. Denn im größten Stadion Deutschlands nahm er auf der Südtribüne Platz, um sich sein allererstes BVB-Spiel anzuschauen. Schnell sollte er sich hier unbeliebt machen. Die ganze Geschichte liest du hier >>>.

+++ NRW: Bargeld-Probleme bringen Menschen auf 180 – „Will man uns dazu zwingen?“ +++

Aber auch in einem Globus-Markt in NRW soll Ryan jetzt den Zorn seiner Zuschauer auf sich gezogen haben. Der Grund: Seine kulinarische Testauswahl. Denn während er sich Chips und Christstollen in den Einkaufskorb packte, forderten seine Follower bei Instagram nur eines: Fleischkäse.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

US-Amerikaner begeht Sünde bei Globus

Denn unter den Kommentaren eines seiner neuesten Videos wird eines schnell klar: Ryan hätte sich vor seinem Einkauf beim Globus in NRW besser informieren sollen. „Du hast den Fleischkäse für 1 Euro vergessen“, wird etwa eine entrüstete Followerin deutlich. Auch ein anderer kommentiert: „Du muss dort das Fleischkäse-Brötchen essen.“

Diese Nachrichten aus NRW könnten dich jetzt auch interessieren:

Die Forderung der Globus-Kunden ist klar: Ryan sollte dem NRW-Markt nochmal einen Besuch abstatten und dieses Mal das Fleischkäse-Brötchen kaufen. Ob der US-Amerikaner die Forderungen seiner Follower erhört und dem Händler demnächst erneut einen Besuch abstatten wird, bleibt zu hoffen.