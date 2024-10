NRW: US-Amerikaner wird bei Rewe-Einkauf deutlich – „Dann gibt es ein Problem“

Deutsche Lebensmittelläden sind längst auch im Ausland verbreitet. Doch oft finden Ausländer Produkte, die sie so nicht erwartet haben. So auch der US-Amerikaner Ryan, der seine Erfahrungen in einer deutschen Rewe-Filiale in NRW teilt. Welche Produkte ihn umhauen, erfährst du HIER.

In verschiedenen Ländern gibt es verschiedene Angebote in Supermärkten – das ist jedem klar. Trotzdem erstaunen wir immer wieder, wenn wir neue und besondere Lebensmittel finden. So auch der US-Amerikaner Ryan, der auf Instagram unter „ryaneatss“ seine Erfahrungen mit deutschen Produkten teilt.

NRW: US-Amerikaner bei Rewe – “Dann gibt es ein Problem”

Der US-Amerikaner zeigt seine Lieblingsprodukte in einer deutschen Rewe-Filiale. Insbesondere die Back-Abteilung hat es ihm angetan: „Eine der besten Abteilungen“, schwärmt er in dem Post. Insbesondere auf die Laugenstangen und das deutsche Brot hat er es abgesehen. Außerdem zeigt er weitere Lebensmittel wie Salami, Süßigkeiten oder auch „Hanuta“, die es seiner Freundin sehr angetan haben.

Was für die Deutschen als normal erscheint, ist für den US-Amerikaner etwas ganz Besonderes. Als er eine Snack-Knabberbox in der Hand hält, verrät er: „Wenn davon keine im Haus ist, dann gibt es ein Problem“.

Auch unter dem Instagram-Beitrag diskutieren die User über weitere Leckereien in deutschen Supermärkten wie Rewe & Co. Hier wird neben Apfeltaschen von Penny aus der Brötchenabteilung unter anderem Yogurette empfohlen.

Und nicht nur das leckere Essen stößt auf Zustimmung in den Kommentaren. Die Instagram-User freuen sich über Ryans Interesse an der deutschen Kultur und animieren ihn, nicht nur Supermärkte wie Rewe & Co. zu besuchen, sondern auch neue Städte oder Feste, zum Beispiel das Oktoberfest.