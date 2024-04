NRW: Frau betritt Aldi-Filiale – und wird Opfer einer schrecklichen Tat

Auweia, das würde man nicht bei einem Einkauf im Supermarkt erwarten. Als eine Frau in NRW eine Aldi-Filiale betreten hatte, konnte sie noch nicht ahnen, dass sie wenig später Opfer einer schrecklichen Tat wird.

NRW: Frau hinterlistig bei Aldi beklaut

Es war gegen 15.15 Uhr, als eine 83-jährige Frau aus Balve einen Aldi an der Bahnhofstraße in Neuenrade betreten hatte, um einzukaufen. Nach eigenen Angaben hatte die alte Dame die ganze Zeit ihre Handtasche, wie auch ihre Geldbörse am Körper. Als sie an der Gemüseabteilung angekommen war, wurde die 83-Jährige von drei unbekannten Personen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach dem scheinbar „netten“ Pläuschchen merkte die alte Frau, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war.

Beim genauen Hinsehen wurde ihr das Übel bewusst. Ihre Geldbörse und auch der Wohnungsschlüssel waren gestohlen. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um eine Frau im Alter zwischen 50 und 60 Jahren handeln, welche dunkle Kleidung und einen dunklen Mantel getragen hat, und zwei Männer, die auf 30 bis 35 Jahren geschätzt wurden. Auch sie trugen dunkle Kleidung. Einer von ihnen soll groß und schmal und der andere eher klein gewesen sein.

NRW: Auch Wohnungsschlüssel gestohlen

Besonders bedrohlich war in dem Fall der Diebstahl des Wohnungsschlüssels, weshalb die Polizei umgehend eine Streife zur Wohnung der 83-Jährigen schickte. Als die Beamten in der Wohnung in Balve ankamen, waren die Täter bereits da. Wahrscheinlich bemerkten die Täter die Polizei frühzeitig. So konnten sie noch rechtzeitig über den Balkon auf einen nahe gelegenen Parkplatz flüchten.

Zuvor hatten die Täter bereits damit begonnen, die Wohnung der 83-Jährigen zu durchwühlen. Kurz vor der Flucht ließen sie aber noch den Wohnungsschlüssel in der Wohnung zurück. Für die Beamten war ein Eindringen in die Wohnung zunächst nicht zu erkennen.

Eine Zeugin gab später gegenüber der Polizei an, dass sie zwischen 15.35 Uhr und 15.45 zwei verdächtige männliche Personen auf dem Gelände gesehen habe. Die Beschreibung der Zeugin deckt sich mit den Beobachtungen der 83-Jährigen. Die Männer wurden als „schlank/schlaksig“ beschrieben. Zusätzlich sagte die Zeugin noch, dass beide Männer 3- bis 5-Tage-Bärte hatten. Einer davon trug eine schwarze Kappe und der andere soll kurz rasierte, schwarze Haare gehabt haben.

Bisher lief die eingeleitete Fahndung der Polizei im Raum Balve/Neuenrade erfolglos. Um die 83-jährige alte Dame wurde sich im Anschluss gekümmert. Eine Erkenntnis der Polizei war, dass Opfer nun wohl auch damit rechnen müssen, dass die Täter mit erbeuteten Schlüsseln geradewegs zur Wohnung ihrer Opfer fahren, um ihren Beutezug dort fortzusetzen.