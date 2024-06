NRW: Tausende Jugendliche erhalten üble Post – Expertin warnt! „Wolf im Schafspelz“

Dieser Brief wirft Fragen auf. Gezielt ging er kurz vor der Europawahl an 16- bis 17-Jährige aus NRW. Der Absender: die Partei „Alternative für Deutschland“, vielen besser als AfD bekannt.

An insgesamt 4000 Adressaten im Alter von 16 bis 24 wurden die umstrittenen Briefe verschickt. Darin bittet die rechtskonservative Partei in Ratingen die jungen Wähler darum, „einfach mal zu hinterfragen, was der Lehrer oder die Tagesschau so von sich geben.“ Das Schreiben, das der „WAZ“ vorliegt, sorgt bei einer Expertin für blankes Entsetzen.

NRW: AfD-Schreiben empört Expertin

Ihren Hinweis hatte die AfD Ratingen zwar mit einem Zwinker-Smiley versehen. Dennoch nimmt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) das Schreiben sehr ernst. GEW-Chefin Ayla Celik sieht darin einen Versuch, Lehrkräfte zu „diffamieren“ und, „eine grundsätzliche Haltung des Misstrauens gegenüber Lehrkräften und öffentlich-rechtlichen Medien zu streuen.“

Sie richtet jetzt laut „WAZ“ eine Warnung an die jungen Erwachsenen: „Es bleibt zu hoffen, dass die Jugendlichen, die über diese direkte Ansprache aufgewiegelt werden sollen, dies auch als solches erkennen und Demokratiefeinden nicht auf den Leim gehen und den Wolf im Schafspelz erkennen.“

Was sagen die AfD und das Schulministerium dazu?

Auf Nachfrage bei der AfD Ratingen teilt der Stadtverbandsvorsitzende Bernd Ulrich deutlich mit, dass er uneingeschränkt hinter dem Brief an junge Wähler stehe. Er richtet dagegen Kritik gegen die GEW.

