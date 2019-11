München: Frau benutzt alten Aufzug – dann beginnt der Horror

München. Was für ein absoluter Albtraum!

Eine junge Frau (23) betritt in München einen historischen Aufzug, ehe der Horror beginnt.

München: Kabine fährt plötzlich runter

Die Frau wollte am Montag in München-Au in einem Haus aus dem historischen Aufzug aussteigen. Doch dann plötzlich fährt die Kabine wieder nach unten!

So einen Aufzug sieht man nur noch selten: Ein Paternoster. Dieser bleibt nie stehen und hat keine Tür. (Symbolbild) Foto: imago images / photothek

Die Münchnerin befindet sich in der Tür, wird eingeklemmt. Erst als die Kabinendecke ihren Rücken einklemmte, stoppt der Aufzug. Das komplette Gewicht des Liftes belastet ihren Körper.

Ihre Arbeitskollegen riefen sofort die Feuerwehr. Fünf Minuten musste die Frau dort ausharren. Dann kam die Rettung: Die Beamten hoben mit Brechstangen die Aufzugkabine an, zogen die Frau raus. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Polizei ermittelt laut BILD nun, warum der Aufzug plötzlich wieder runterfuhr.