München: Passagier betritt U-Bahn – und kann nicht fassen, was er als Erstes sieht

München. Was ist denn DAS? Das werden sich die Fahrgäste der U-Bahn in München gedacht haben. Denn was in einem Waggon mitfuhr, dürfte man noch nie gesehen haben.

Die U-Bahn der Linie U5 Richtung Neuperlach Süd in München ist ziemlich leer, nur vereinzelt sitzen Passagiere auf den Sitzen. Doch in der Mitte steht dann etwas Großes, etwas, das da nicht hingehört: Ein Stepper.

München: Stepper fährt in U-Bahn mit - wer hat's vergessen?

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) teilte ein Bild des Fitnessgeräts auf ihrer Facebook-Seite. Auf die Sitze ist die Comic-Katze Simon's Cat montiert, sie liegt faul da und scheint seelenruhig zu schlafen.

Das Bild kommentiert die MVG wie folgt: „Hat von euch wer zufällig neulich einen Stepper in der U-Bahn vergessen? Im MVG Fundbüro gibt's ihn zurück.“

Fahrgäste lachen sich schlapp

Wirklich ungewöhnlich. Das finden auch die User der Social-Media-Plattform.

In einer U-Bahn in München hat wohl jemand seinen Stepper vergessen. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Eine Auswahl an Kommentaren: