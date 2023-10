Movie Park: Neues Angebot sorgt für Diskussionen – „Der Hammer“

Endlich ist es so weit. Seit Samstag (30. September) hat das große Gruseln im Movie Park begonnen. An diesem Tag ist die Jubiläums-Ausgabe des Halloween-Horror-Festivals im Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen gestartet. Das Timing für die 25. Ausgabe des Movie-Park-Highlights hätte kaum besser sein können.

Denn nur einen Tag zuvor haben die Herbstferien in NRW begonnen. Und dann spielt überraschenderweise auch noch das Wetter mit einer Verlängerung des Spätsommers mit. Kein Wunder also, dass der Andrang im Movie Park in den nächsten Wochen gewaltig sein dürfte. Passend dazu hat sich der Freizeitpark eine besondere Aktion ausgedacht.

Movie Park führt „bevorzugtes Ticket ein“

So hat der Movie Park das „Bevorzugte Parkplatz-Ticket“ eingeführt. Wer es sich sichert, kann seine Auto-Anreise zum Freizeitpark ganz entspannt planen – mit dem Ticket ist dir ein Stellplatz auf Parkplatz D sicher. Und der liegt direkt neben dem Eingang. Dafür musst du allerdings tiefer in die Tasche greifen als für einen regulären Parkplatz, bei dem du teilweise einen größeren Fußmarsch zum Eingang einplanen musst.

So musst du für das „Bevorzugte Parkplatz-Ticket“ schlappe 19,90 Euro hinlegen – das reguläre Parkticket kostet dich hingegen nur acht Euro. Viele Besucher schlackern wegen des Preises für den privilegierten Parkplatz die Ohren. „Nur, weil man paar Meter weniger laufen muss, knapp 20 Euro? Das ist echt der Hammer“, findet einer. „Dass die nicht noch fürs Pinkeln sechs Euro nehmen, ist alles“, schließt sich ein weitere an. Andere verweisen wiederum darauf, dass auch andere Freizeitparks solche Parkplätze anbieten: „Wer nicht will, muss nicht. Gott immer dieses Gemecker“, findet einer.

Parkplatz-Ausnahme im Movie Park

Für viele Besucher erscheint ein Stellplatz in Eingangsnähe außerdem überhaupt nicht erstrebenswert. Sie weisen darauf hin, dass Autos von Parkplatz D sich nach Schließung des Movie Parks ganz am Ende der Abreise-Schlange einreihen müssen.

Übrigens: Der Parkplatz D ist nicht für alle Besucher kostenpflichtig. Für Menschen mit Schwerbehindertenausweis gibt es besondere Regeln.