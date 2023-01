Lützerath: „Wie ein Sommercamp“ – Warum uns die Aktivisten überraschten

Schon auf dem Weg nach Lützerath fallen am Mittwochmorgen (11. Januar) die vielen Streifenwagen auf. In das Städtchen im Rheinland selbst kommen wir nicht mehr rein: Lützerath ist abgeriegelt. Nur per Polizei-Shuttle ist es möglich, in das Dorf zu gelangen.

Alle Augen, auch im Ausland, blicken auf Lützerath – und diese Redaktion ist mittendrin!

Aktivisten in Lützerath: „RWE wird plattgemacht“

Wir fahren drei Kilometer durch Sperrgebiet, ehe wir am Ortseingang herausgelassen werden. Überall Polizei. Aktivisten machen bereits eine Sitzblockade. Die Anspannung ist zu spüren, eine Mundharmonika zu hören. „Fünf, sechs, sieben, acht, RWE wird plattgemacht“, singen die Aktivisten. Die Ersten von ihnen werden von der Polizei herausgetragen. Sie werden von den anderen Aktivisten beklatscht und bejubelt. Irre, wie sie es auf dem kalten, nassen und matschigen Boden aushalten. Einige von ihnen kletterten auf meterhohe Balken und verharren dort – trotz des kalten Windes, der ihnen ins Gesicht peitscht. Durchsagen und Sirenen-Geheule übertönen den Gesang der Aktivisten.

50 Meter weiter spielen sich ganz andere Bilder ab: Polizisten, die von Vermummten mit Flaschen, Böllern und Steinen beschmissen werden. „Verpisst euch, solange ihr noch könnt“, schreit einer vom Dach eines Hauses. Ein anderer: „Ihr wisst ja nicht, was wir für Euch vorbereitet haben!“ Ein Journalisten-Kollege wird neben uns persönlich bedroht.

Aktivisten nisten sich ein

Auf dem weiteren Weg durch Lützerath stoßen wir immer wieder auf Barrikaden, die die Aktivisten aus den unterschiedlichsten Materialien errichtet haben: Holzbalken, Steine, Metallzäune, Schrott, sogar alte Möbel. Sie sollen verhindern, dass Einsatzfahrzeuge und Bagger näherrücken können.

In Lützerath verschanzen sich die Aktivisten vor den Räumungsarbeiten der Polizei. Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

Die Aktivisten in Lützerath haben sich inzwischen ihr eigenes Reich geschaffen: Baumhäuser wurden aufgebaut, Zelte aufgeschlagen. In ehemaligen Ställen und Bauernhäusern wurde sich notdürftig eingerichtet. „Fast wie ein Sommercamp“, meint ein Polizist augenzwinkernd zu uns.

Brettspiele, kiloweise Säcke Nudeln, eine Anleitung mit dem Titel „Emotionaler Umgang mit Räumungssituationen“ liegen herum. Ein Aktivist fragt uns in gebrochenem Englisch: „Wollt Ihr Kaffee aus Nizza?“ Wir lehnen dankend ab. Das zeigt: Die Aktivisten sind Menschen mit allen menschlichen Attitüden und Bedürfnissen, die man auch „draußen“ hat.

Lützerath: Protest zwischen Frieden und Gewalt

Polizisten tragen Aktivisten weg. Foto: Charmaine Fischer / DER WESTEN

Plötzlich ertönt Lärm, Polizisten verschaffen sich Zugang zu einer besetzten Lagerhalle. Aktivisten nehmen die Hände hoch, niemand von ihnen wird abgeführt. Fast zeitgleich werden andere Polizisten und auch wir von den Dächern mit Unrat und Schmutz beworfen. Die Stimmung ist merklich aggressiver.

Wiederum ein paar Meter weiter schießen Vermummte eine Feuerwerksrakete mitten in die Polizisten. Die heben ihre Schutzschilder, es wird Pfefferspray eingesetzt, ehe die Wurfattacken aufhören. Überraschend, wie einerseits friedlich, andererseits gewaltvoll hier protestiert wird. Schritt für Schritt, Tag für Tag wird es hier so weitergehen, ehe Lützerath endgültig geräumt ist. Hoffentlich am Ende friedlich…