Lotto-Rekord in NRW geknackt – davon profitieren nicht nur die Gewinner

Na, das ist mal eine stattliche Zahl! Wer träumt nicht mal davon, im Lotto zu gewinnen? Was man nicht alles mit einem Millionen-Gewinn machen könnte: eine Traumreise um die Welt, ein neues Haus, neue Autos, vielleicht gar die Kündigung des Jobs? Doch auch, wenn es oft die Sieger und ihre Gewinnsummen in die Öffentlichkeit schaffen, wie beispielsweise Chico aus Dortmund, der 2022 rund zehn Millionen Euro abräumte, profitieren auch andere von den Gewinnen.

Kein Witz: Lottogesellschaften wie der staatliche Anbieter „WestLotto“ leistete 2024 Abgaben in Höhe von unfassbaren 767,6 Millionen Euro an das Land NRW, steigerte so den Betrag im Vergleich zum Vorjahr nochmal um gut 40 Millionen Euro. Das war zuletzt vor 20 Jahren der Fall! Nicht nur die Gewinner profitieren also…

Lotto-Rekord in NRW geknackt

Rund 40 Prozent der Einsätze aller Lotto-Spieler gehen an den NRW-Landeshaushalt. Daraus wiederum werden gemeinnützige Organisationen aus Sport, Kunst, Kultur, Wohlfahrt sowie Umwelt- und Denkmalschutz unterstützt. Insgesamt sind seit der Gründung von „WestLotto“ im Jahr 1955 mehr als 32 Milliarden Euro aus Lotteriegeldern für das Gemeinwohl in NRW geflossen.

Beliebtestes Spiel bei „WestLotto“ ist nach wie vor der Klassiker „6 aus 49“ mit Einsätzen von rund 778 Millionen Euro – 41 Prozent also der gesamten Einsätze. Immer beliebter wird aber auch der Eurojackpot. Kein Wunder, die europaweite Lotterie hat einen Maximaljackpot von 120 Millionen Euro! Die verzeichneten Spieleinsätze liegen bei rund 624,9 Millionen Euro.

„Übernehmen soziale Verantwortung“

Das sind immerhin 33 Prozent aller Einsätze bei „WestLotto“. Doch auch die Rubellose erreichten ein Einsatzhoch, mit rund 152 Millionen Euro lagen sie nochmal deutlich höher als noch im Vorjahr. Logisch, dass sich da „WestLotto“ auf die eigene Schulter klopfen kann.

Geschäftsführungssprecher Andreas Kötter: „Die Arbeit der gemeinnützigen Organisationen in NRW ist unersetzlich – genauso wie das Lotto-Prinzip. Über dieses Prinzip und als Unternehmen des Landes ist ‚WestLotto‘ eng mit Nordrhein-Westfalen verbunden und übernimmt auch über den Geldfluss hinaus soziale Verantwortung.“

