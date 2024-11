Linkin Park gibt exklusives NRW-Konzert – Fans mit bitterer Befürchtung

Es ist eine der Musik-Nachrichten des Jahres gewesen. Linkin Park ist zurück. Nach dem tragischen Tod von Chester Bennington im Jahr 2017 ist es jahrelang still gewesen um die Rock-Band aus den USA.

Doch mit der neuen Frontfrau Emily Armstrong ist Linkin Park seit Sommer zurück auf der Bühne. Kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Albums mit dem Titel „From Zero“ am 15. November haben die Alternativ-Rocker eine gleichnamige Tour bekanntgegeben. Dabei macht Linkin Park auch Halt in NRW – Fans haben große Sorgen, dass es genauso laufen könnte wie in Hamburg.

Linkin Park in NRW: Fans haben große Sorge

Denn das Konzert im September dieses Jahres in der Barcleys-Arena war binnen Minuten ausverkauft. Nach Angaben des Ticketanbieters wollten mehr als 300.000 Menschen eine der 15.000 Eintrittskarten kaufen. Dementsprechend lang waren die Gesichter bei den meisten Fans.

Viele setzen nun auf die Tour 2025, bei der Linkin Park unter anderem nach Düsseldorf kommt. Das Konzert in der NRW-Hauptstadt findet am 1. Juli in der Merkur-Spiel-Arena statt. Es wird der einzige Gig der US-Band in NRW sein. Dementsprechend groß ist die Sorge viele Fans aus der Region, dass sie auch dieses Mal leer ausgehen könnten.

Linkin-Park-Tour 2025 in Deutschland – das sind die Termine:

16. Juni: Hannover

18. Juni: Berlin

1. Juli: Düsseldorf

8. Juli: Frankfurt

So antwortet ein Fan auf die Frage, wie die Ticketvergabe laufen wird, äußerst pessimistisch: „Du bekommst keine, werden alle schon vor dem Vorverkauf weg sein.“

So erhöhst du deine Chancen auf Linkin-Park-Tickets

Vor dem offiziellen Vorverkauf werden bereits Kontingente über verschiedene Presale-Kanäle verkauft. Deshalb fürchten viele Fans das Schlimmste. Wohl dem, der Telekom- oder RTL+-Kunde ist. Denn hier können sich Abo-Kunden bereits am Dienstag (19. November, 12 Uhr) Tickets sichern.

Zwei Tage (21. November, 12 Uhr) später gibt es weitere Kontingente für Ticketmaster- und Spotify-Kunden.

Erst danach beginnt der offizielle Vorverkauf am 22. November. Linkin-Park-Fans hoffen inständig, dass dann noch eine Karte für sie übrig sein wird. Die Daumen sind gedrückt.