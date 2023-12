Lidl in NRW: Mitarbeiter wollen Feuerwerk einräumen – und sind schockiert

Während sich die einen so kurz vor dem Start ins neue Jahr eher Gedanken um das Silvestermenü oder das passende Outfit machen, so haben andere vor allem eines im Kopf: Böllern, böllern, böllern. In den letzten Tagen konnten wir in NRW bereits beobachten, wie einige Kunden von Lidl, Kaufland und Co. sich geradezu aufs Feuerwerk stürzten und teilweise stundenlang vor den Läden warteten.

Während sich die einen pünktlich vorm Start des Feuerwerkverkaufs am 28. Dezember vor den Supermärkten in eine Reihe stellten, so gab es in NRW einige, denen dieser Weg wohl zu einfach war. Sie verschafften sich illegal Zugriff auf die Feuerwerkskörper.

Diebstahl bei Lidl in NRW: Mitarbeiter schockiert

Seit Donnerstag, dem 28. Dezember, ist der Verkauf von den Raketen vor Silvester offiziell erlaubt. Doch nicht alle waren gewillt, brav vor den Türen der Supermärkte zu warten und ihr Feuerwerk zu kaufen. Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mitteilte, kam es zwei Nächte zuvor bei einem Lidl-Discounter in Lüdenscheid zu einem Diebstahl. Demnach sei an der Schumannstraße ein Lagercontainer aufgebrochen worden.

Der Täter konnte mehrere Kartons mit Feuerwerkskörpern entwenden. Erst am Mittwoch wurde der Diebstahl bemerkt. Laut des Portals „come-on“ wurde der Diebstahl dann bemerkt, als eine Mitarbeiterin die Ware einräumen wollte. Bislang gibt es noch keine weiteren Informationen zum Täter. Doch dieser Diebstahl war nicht der einzige in NRW, der kurz vor dem neuen Jahr begangen wurde.

Weiterer Einbruch in Iserlohn

Nicht nur in einem Discounter in Lüdenscheid, sondern auch in Iserlohn kam ein Täter auf dieselbe Idee. In der Nacht zum Donnerstag brachen der oder die Täter ebenfalls einen Lagercontainer, der sich vor dem Geschäft befand, auf. In diesem befanden sich mehrere Kartons mit Silvesterfeuerwerk, aus denen sich bedient wurde. Es konnten Raketen und Feuerwerksbatterien erbeutet werden. Die Tat passierte gegen 23.50 Uhr, als eine Person auf der Überwachungskamera zu sehen war, die mit Taschenlampe auf den Container zuging.

So hatte die Polizei in NRW schon vor der eigentlichen Silvesternacht einiges zu tun. Es bleibt spannend, wie die Nacht zum Jahreswechsel verlaufen wird. Einsatzkräfte sind bereits in Alarmbereitschaft. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Bilder aus dem vergangenem Jahr nicht wiederholen werden.