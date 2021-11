Lidl in Essen: Bittere Nachricht für Kunden! SO lange bleibt die Filiale am Hauptbahnhof noch dicht

Essen. Bittere Nachricht für Lidl-Kunden in Essen! Die Filiale am Hauptbahnhof ist seit dem 4. Oktober geschlossen und sollte eigentlich am Donnerstag, 11. November, wieder öffnen.

Doch es kommt alles anders, denn die Wiedereröffnung der Lidl-Filiale in Essen wird sich verzögern. wie lange bleibt der Discounter am Hauptbahnhof noch zu?

Die Lidl-Filiale am Hauptbahnhof hatte am 3. Oktober das letzte Mal für dem Umbau geöffnet. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Lidl in Essen: Filiale am Hauptbahnhof öffnet später als geplant

Aufgrund von Maßnahmen für den Bahnverkehr sollte die Lidl-Filiale am Hauptbahnhof in Essen vom 4. Oktober bis zum 10. November geschlossen bleiben. Da eine Inspektion der Gleis- und Bahnsteigwerke durchgeführt wurde, war eine Schließung der Filiale unumgänglich. >>> Wir haben hierzu bereits berichtet.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

Nun verzögert sich die Wiedereröffnung allerdings um eine Woche. Ab dem 18. November können Lidl-Kunden dann endlich wieder in der Filiale am Bahnhof einkaufen gehen, so die „WAZ“. Doch warum öffnet der Discounter erst eine Woche später seine Türen?

Lidl kündigte bereits vor der Schließung der Filiale an, die Zwangspause für Modernisierungsmaßnahmen zu nutzen: „Wir nutzen die Zeit, um den Innenraum der Filiale im Hauptbahnhof komplett umzugestalten“. Da die Umbauten noch nicht abgeschlossen sind, müssen sich die Kunden eine Woche länger gedulden, bis sie das Ergebnis bestaunen können. >>> Weitere Informationen zu diesem Thema findest du bei der „WAZ“. (lb)