Ihr Ziel scheint aller Ehren wert, doch die Methoden, die die Letzte Generation auch in NRW an den Tag legt, kostet Autofahrern und Politikern den letzten Nerv. Zuletzt sorgten die Klima-Kleber für Unmut und Wut in Deutschland. Sie verschmutzten das Brandenburger Tor in Berlin so stark, dass die Reinigungsarbeit nicht nur teuer, sondern auch extrem aufwendig werden (mehr hier).

Jetzt wollte die Evangelische Christuskirche in der NRW-Metropole Köln mit Mitgliedern der Letzten Generation diskutieren. Es gebe einige Gemeinsamkeiten zwischen Kirche und den Idealen der Letzten Generation, wie den Respekt vor der Natur, Gottes Schöpfung.

Letzte Generation in NRW: Kirche diskutiert mit Letzter Generation

Doch noch vor dem Dialog sorgte der Pfarrer sicherheitshalber vor – und griff zu einer drastischen Maßnahme, von der die Klima-Klebern nichts bemerkten! In der Vergangenheit sorgte die Letzte Generation auch mit Aktionen für Aufsehen, die nichts mit Autos und Festkleben an Straßen zu tun hatten.

In Köln sollte ein Dialog zwischen Kirche und Letzter Generation in NRW stattfinden. Foto: Stefan Schier/DER WESTEN

So wurden immer mal wieder wertvolle Gegenstände wie Gemälde oder Ausstellungsstücke in Museen verschmutzt. Die Klima-Kleber wollen auf diese Weise Aufmerksamkeit für ihre Sache erzeugen. Sie nehmen dabei auch wütende Reaktionen in Kauf. Frei nach dem Motto: Negative PR ist schließlich auch PR.

Pfarrer trickst Klima-Kleber klammheimlich aus

Um die Evangelische Christuskirche in Köln zu schützen, in der die Diskussion zwischen Kirchenvertretern und Klima-Klebern stattfand, griff der Pfarrer zu einer drastischen Maßnahme. Denn wer weiß, was die Aktivisten planten – womöglich gar die Beschädigung von kirchlichen Artefakten?

Also engagierte der Pfarrer gleich mal Sicherheitskräfte, die versteckt in der Ecke standen. Bereit einzugreifen, wenn Ärger in der Luft lag! Das verriet der Pfarrer DER WESTEN vor Ort. Zum Glück blieb die Veranstaltung gesittet und ohne jede Störung seitens der Klima-Kleber. Ob Kirche und Letzte Generation eines Tages zueinander finden, bleibt noch abzuwarten…