KVB an Karneval: Achtung! Hier gibt es Fahrplan-Änderungen

Karneval bedeutet für viele Menschen in NRW nicht nur närrisches Treiben und das Singen vieler kölscher Lieder, sondern auch viel Geduld. Denn ab Donnerstag (27. Februar) geht es in Köln rund – und das nicht nur vor den Kneipen, sondern auch im Bus & Bahnbetrieb.

Kein Wunder, dass die Busse und Bahnen verstärkt fahren. Aber es gibt auch Sperrungen und Umleitungen. Alle Infos gibt es HIER auf einen Blick.

KVB: Änderungen der Bus- & Bahn-Pläne an Karnveal

Karneval 2025 startet offiziell mit Weiberfastnacht (27. Februar) und erreicht seinen Höhepunkt am Rosenmontag (3. März). In vielen Kölner Veedeln geht es hoch her, und wer Lust auf die coolsten Karnevalspartys und Veranstaltungen hat, wird hier ebenfalls ordentlich fündig. HIER findest du eine Übersicht von den besten Kneipen-Partys in den Veedeln.

Doch wie kommt man zu den Kneipen, den Umzügen oder einfach zum Treffpunkt mit den besten Freunden? Klar, mit den zahlreichen Bussen und Bahnen! Aber Achtung, bei der KVB gibt’s an Karneval einige Änderungen.

Aufgrund des Sicherheitskonzepts der Stadt Köln wird nämlich an Weiberfastnacht ab etwa 7 Uhr die Haltestelle Rathaus gesperrt. Ansonsten fahren die Stadtbahnen und Busse nach dem regulären Fahrplan. Alle Stadtbahnlinien fahren bis 23 Uhr im 10-Minuten-Takt. Ab 23 Uhr geht’s bei den Buslinien 132 und 136 im 15-Minuten-Takt weiter, und ab 2:15 Uhr fährt die Linie 132 nur noch alle 30 Minuten.

U-Bahn an Karneval: Änderungen im Überblick

Linie 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15 und 16 : Bis 23 Uhr fahren die Bahnen meist im 10-Minuten-Takt, danach im 15- bzw. 30-Minuten-Takt.

: Bis 23 Uhr fahren die Bahnen meist im 10-Minuten-Takt, danach im 15- bzw. 30-Minuten-Takt. Linie 5, 7 und 9: Die Haltestelle „Heumarkt“ könnte bei hohem Andrang gesperrt werden. Ab 7 Uhr bleibt die Haltestelle „Rathaus“ geschlossen.

Linie 9 und 18 : Wegen der Sperrung der Zülpicher Straße gibt’s Umleitungen. Die Linie 9 fährt über „Aachener Str./Gürtel“, und Ersatzbusse der Linie 109 pendeln zwischen „Sülz Hermeskeiler Platz“ und „Universitätsstraße“.

: Wegen der Sperrung der Zülpicher Straße gibt’s Umleitungen. Die Linie 9 fährt über „Aachener Str./Gürtel“, und Ersatzbusse der Linie 109 pendeln zwischen „Sülz Hermeskeiler Platz“ und „Universitätsstraße“. Linie 16 : Fährt bis 23 Uhr im 10-Minuten-Takt, danach im 15-Minuten-Takt bis 2:15 Uhr.

: Fährt bis 23 Uhr im 10-Minuten-Takt, danach im 15-Minuten-Takt bis 2:15 Uhr. Linie 17: Der Betrieb wird ab 10 Uhr eingestellt

Doch Achtung! Es gibt auch einige allgemeine Sonderregelungen:

Zusatzbahnsteig Barbarossaplatz : Um die Haltestelle zu entlasten, wird ein separater Ausstieg eingerichtet.

: Um die Haltestelle zu entlasten, wird ein separater Ausstieg eingerichtet. Sonderregelung : Von 10 Uhr bis 4:30 Uhr fährt die Linie zwischen „Severinstraße“ und Bonn/Wesseling sowie zwischen „Niehl Sebastianstraße“ und „Ubierring“.

: Von 10 Uhr bis 4:30 Uhr fährt die Linie zwischen „Severinstraße“ und Bonn/Wesseling sowie zwischen „Niehl Sebastianstraße“ und „Ubierring“. Linie 109 (Ersatz für Linie 9) : Fährt von 7 bis 6 Uhr am Folgetag zwischen „Sülz Hermeskeiler Platz“ und „Universitätsstraße“.

: Fährt von 7 bis 6 Uhr am Folgetag zwischen „Sülz Hermeskeiler Platz“ und „Universitätsstraße“. Falls die „Bachemer Straße“ gesperrt ist, gibt’s eine alternative Umleitung.

Linie 118 (Ersatz für Linie 18): Von 8:30 bis 3 Uhr am Folgetag zwischen „Weißhausstraße“ und „Ulrepforte“. Alle regulären Haltestellen entlang des Ersatzwegs werden angefahren.

Bus an Karneval: Umleitungen und Verstärkung

Linie 142 wird wegen Sperrungen im Kwartier Latäng umgeleitet.

wird wegen Sperrungen im Kwartier Latäng umgeleitet. Umleitungen wegen „Jan-von-Werth“-Zug : Die Linien 106, 132, 133 und 142 fahren ab 10 Uhr über die Rheinuferstraße

: Linien 136 und 146 fahren bei hohem Besucheraufkommen eine alternative Strecke über die Universitätsstraße.

fahren bei hohem Besucheraufkommen eine alternative Strecke über die Universitätsstraße. Zwischen 9 Uhr und 1 Uhr des Folgetages sind zusätzliche Busse im Einsatz.

KVB-Räder an Karneval

KVB-Räder dürfen an den Karnevals-Hotspots nicht genutzt werden. In Bereichen wie dem Alter Markt, der Zülpicher Straße und dem Friesenplatz sind Ausleihe und Rückgabe nicht möglich. Wer sein Rad dort abstellt, muss mit einem Bußgeld von 20 Euro rechnen.

Aber das war noch lange nicht alles, denn es gibt noch jede Menge kleinerer Änderungen. Daher empfiehlt es sich, sich frühzeitig zu informieren und die Alternativrouten im Blick zu behalten. Besonders in den Stoßzeiten könnte es zu Engpässen kommen. Weitere Infos gibt es auf der Website der KVB unter www.kvb.koeln.