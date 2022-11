Krefeld: Mann durch Kopfschuss getötet ++ Täter auf der Flucht

Es gleicht einer Hinrichtung, und das mitten in der Innenstadt von Krefeld! Am Montagabend (28. November) ist es in Krefeld zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Wie die Polizei Krefeld auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, ist eine Person kurz vor 20 Uhr durch eine Schussverletzung getötet worden.

Jetzt hat die Polizei am Dienstag (29. November) weitere Details zum Verbrechen bekanntgegeben: Das Opfer auf der Garnstraße ist mit einem Kopfschuss getötet worden. Bei dem Toten handelt es sich um einen 42-jährigen Mann aus Albanien – er soll kein „Zufallsopfer“ gewesen sein.

Krefeld: Mann durch Kopfschuss getötet

Zwei Täter hätten ihm aufgelauert, so die Ermittler weiter. Man gehe davon aus, dass die Tat in Zusammenhang mit der kriminellen Vorgeschichte des Mannes stehe, der in verschiedene Delikte verwickelt gewesen sei. Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Polizei nicht, da sich die Tat offenbar im kriminellen Milieu abgespielt habe.

Augenzeugen hatten berichtet, dass zwei Männer vom Tatort in Richtung Alter Deutscher Ring geflüchtet seien. Einer von ihnen sei normal groß, auch seine Statur sei normal. Zudem trug er eine dunkle Jacke, eine helle Hose und eine helle Kopfbedeckung. Der zweite Mann war ebenfalls normal groß, trug eine dunkle Jacke mit einem auffälligen Logo auf dem Rücken, eine dunkle Hose und eine dunkle Mütze.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

„Es gab eine Schussabgabe auf der Garnstraße. Eine Person ist verstorben“, sagte ein Sprecher der Polizei später auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittlungen laufen, nach Verdächtigen wird gefahndet. Nach Augenzeugenberichten ereignete sich die Tat kurz vor 20.00 Uhr.

Mehrere andere Medien berichteten ebenfalls. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Krefeld bestätigte auf Anfrage der dpa, erste Hinweise habe es kurz vor 20.00 Uhr gegeben. Die Hintergründe der Tat waren unklar. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Zeugen können Hinweise unter der 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de geben.