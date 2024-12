Köln (NRW): Mann (19) findet toten Radfahrer – trauriger Verdacht

Tragisches Unglück in Köln (NRW)! Hier wurde am Mittwoch (4. Dezember) ein toter Fahrradfahrer entdeckt. Der 66-jährige Mann lag neben seinem Fahrrad auf dem Boden und atmete nicht mehr. Dennoch versuchte der Rettungsdienst, ihn wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg.

Der Mann war offensichtlich schwer verletzt. Was dazu geführt hat, kann die Polizei Köln (NRW) noch nicht sagen. Doch hegt sie bereits einen traurigen Verdacht.

Köln (NRW): Radfahrer (66) liegt tot auf der Straße

Ein junger Autofahrer hatte die Leiche am Dienstagnachmittag entdeckt. Der 19-Jährige fand den tödlich verunglückten Fahrradfahrer auf der Godorfer Straße im Kölner Stadtteil Immendorf – in unmittelbarer Nähe zu einer dortigen Grundschule.

Er rief sofort den Rettungsdienst. Dieser versuchte auch noch, den 66-Jährigen zu reanimieren. Doch hatte dieser so schwere Verletzungen erlitten, dass er diesen noch am Unglücksort erlag.

Kölner Polizei hegt schlimmen Verdacht

Die Polizei schickte sogleich ein Verkehrsunfallteam raus, um vor Ort Spuren zu sichern. Nun wird ermittelt. Das Verkehrskommissariat 2 prüft zurzeit jeden Verdacht. Demnach könnte der Mann einen medizinischen Notfall gehabt haben und daraufhin von seinem Rat zu Boden gestürzt sein. Dabei dürfte er sich schwere Verletzungen zugefügt haben, die schlussendlich zu seinem Tod führten.

Es könnte allerdings auch andere Gründe für seinen Sturz gegeben haben. Denen will die Polizei nun nachgehen und hofft dabei auf Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen liefern können. Diese sollen sich unter der Rufnummer 0221 229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei melden.