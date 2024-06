Köln (NRW): Fußgängerin von LKW erfasst – tot!

Schrecklicher Unfall in Köln (NRW)! Hier wurde eine Fußgängerin von einem LKW erfasst. Sie kam ins Krankenhaus, überlebte das Unglück jedoch nicht.

Am Mittwochmorgen (26. Juni) wurde eine 83-jährige Fußgängerin von einem 34-jährigen Mann in Köln-Finkenberg (NRW) mit seinem LKW erfasst. Die Kölnerin wurde schwer verletzt. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte konnte nichts mehr für die Frau tun. Wenige Stunden nach ihrer Einlieferung erlag sie ihren schweren Verletzungen.

+++Deutsche Bahn im Ruhrgebiet macht es schon wieder – für Passagiere kommt es knüppeldick+++

Köln (NRW): Polizei ist jetzt auch der Suche nach Zeugen

Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte der 34-jährige Fahrer am besagten Tag gegen 9.45 Uhr mit seinem LKW vor einem Seniorenwohnheim in der Konrad-Adenauer-Straße, wollte dort Ware anliefern. Dann geschah das schreckliche Unglück: Beim Rückwärtsfahren erfasste er die 83 Jahre alte Frau, die mit ihrem Rollator auf der Straße unterwegs war.

Ebenfalls interessant für dich: NRW: Sein Lieblingspferd und die ganze Familie verabschieden Norbert ein letztes Mal – Tränen fließen

Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Du hast den Unfall beobachten können? Dann melde dich bitte bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 telefonisch unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Weiterer tödlicher Vorfall in NRW

Ebenfalls ein trauriger Vorfall aus NRW: Im Kurpark von Bad Oeynhausen wurde ein 20-Jähriger totgeprügelt! Dort kam es zunächst zu einem Streit mit einer Männergruppe, die schließlich in einer heftigen Schlägerei endete. Der 20-Jährige starb zwei Tage später an seinen schweren Kopfverletzungen. Mehr zu dem tragischen Vorfall liest du hier.