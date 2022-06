Köln Hbf: Junge Frau bewirft Obdachlosen mit Essensresten – und setzt noch einen drauf

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

In Köln kam es am Hauptbahnhof zu einem menschenverachtenden Vorfall.

Eine Frau machte sich in Köln einen Spaß daraus, einen am Boden liegenden Obdachlosen zu erniedrigen. Als die Polizei eintraf, beging sie zudem einen dummen Fehler.

Köln: Obdachloser mit Müll und Essensresten beworfen

Am Montagabend alarmierten Reisende gegen 23 Uhr am Hauptbahnhof in Köln die Bundespolizei. Sie wollten beobachtet haben, wie Jugendliche einen schlafenden Obdachlosen mit Essensresten und Müll bewarfen.

Obdachlosigkeit in Deutschland:

Zahl der Obdach- und Wohnungslosen ist in Deutschland nicht erfasst

Wohlfahrtsverbände schätzen die Zahl der Menschen ohne festen Wohnsitz aktuell bei 335.000 mit steigender Tendenz an

ganz ohne Unterkunft lebten 2018 geschätzt rund 41.000 Menschen, 10% seien Frauen

auch die Zahl der obdachlosen Minderjährigen würde seit 2017 stetig wachsen

in Berlin wurden 2020 bei einer Zählung viele EU-Ausländer unter Obdachlosen gezählt, die nach Deutschland gekommen sind, aber kein Anrecht auf staatliche Unterstützung haben

Als die Beamten eintrafen, erwischten sie eine 20-jährige Frau dabei, wie sie unmittelbar in der Nähe des Obdachlosen stand. Die junge Düsseldorferin wurde mit den Vorwürfen konfrontiert. Auch gegenüber den Bundespolizisten zeigte sie wenig Respekt und spuckte mehrfach auf den Boden und ließ Müll fallen.

In Köln am Hauptbahnhof löste eine junge Frau mit ihrem Verhalten Entsetzen aus. (Symbolbild) Foto: Bundespolizei

Köln: 20-Jährige verliert die Beherrschung

Und dann machte sie einen dummen Fehler. Die Bundespolizisten wollten der jungen Frau gerade einen Platzverweis für den Kölner Hauptbahnhof erteilen, womit sich die Sache für sie womöglich erledigt hätte.

Doch anstatt die Maßnahme zu akzeptieren, fing sie an, die Beamten zu beleidigen.

Nun hat sie eine Anzeige wegen Beleidigung eines Polizeibeamten am Hals. (cg)