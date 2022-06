Köln: Mann wird tödlich verletzt in Wohnung gefunden – Polizei steht vor einem Rätsel

Köln. Zu einem seltsamen Vorfall ist es am Mittwochnachmittag in Köln gekommen.

Polizeibeamte haben in Köln einen schwerverletzten Mann in seiner Wohnung gefunden – doch der Fall gibt viele Rätsel auf.

Köln: 23-Jähriger wird schwer verletzt in Wohnung aufgefunden

Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten den Mann am Mittwochnachmittag, den 15. Juni 2022, schwer verletzt in seiner Wohnung in die Dillenburger Straße in Köln-Kalk aufgefunden. Ein Anrufer soll den Beamten den Hinweis zur Notlage des Mannes gegeben haben.

Köln: 23-Jähriger stirbt noch am Tatort

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen soll der 23-Jährige noch am Tatort gestorben sein.

Polizeibeamte haben am Mittwoch einen Mann tödlich verletzt in seiner Wohnung in Köln gefunden.

Doch das war es auch schon an Informationen: Weitere Umstände zur Tat sind bislang noch ungeklärt und somit bleiben etliche Fragen noch offen.

Köln: Mordkommission ermittelt

Eine Mordkommission hat den Fall nun übernommen. (ali)