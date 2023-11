Kirmes in NRW: Vier Männer fallen über junge Frau her – Reaktion von Zeugen schockiert

Abscheulicher Zwischenfall am Donnerstagabend (9. November) auf der Allerheiligenkirmes in Soest (NRW). Wie der „Westfälischer Anzeiger“ berichtet, ist eine Frau (Mitte 20) aus dem Hochsauerlandkreis von einer Gruppe junger Männer sexuell belästigt worden.

Die junge Frau sei mit Freunden auf der Kirmes in NRW gewesen. Sie habe sich gegen 20.30 Uhr nur kurz von der Gruppe entfernt, als es passierte.

Kirmes in NRW: Zeugen ignorieren Hilferufe

Nur ein paar Meter trennten die junge Frau von ihren Freunden. Das nutzten vier junge Männer schamlos aus. Sie lauerten ihrem Opfer auf dem Weg zum Toilettenwagen im Bereich der Ecke Kolkstraße/Thomästraße auf und begrapschten sie unsittlich.

Sie habe um Hilfe geschrien und geweint. Ihre Begleiter sind fassungslos, dass niemand etwas mitbekommen haben will. Anfangs seien Kirmesbesucher an der aufgelösten Frau vorbeigegangen. Es habe eine Zeit gedauert, bis einer ihrer Begleiter die Situation erkannt habe und sofort die Polizei gerufen habe. Die Polizei Soest bestätigte auf Nachfrage Ermittlungen wegen sexueller Belästigung.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls auf der Kirmes in NRW. Nach Angaben der jungen Frau seien die vier Männer etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen. Du hast etwas mitbekommen? Dann melde dich bei der Polizei Soest unter der Nummer: 02921/91000.

Es war nicht der einzige Zwischenfall auf der Allerheiligenkirmes in Soest am Donnerstagabend. Die Polizei musste nach eigenen Angaben 13 Personen in Gewahrsam nehmen. Zwei besonders renitente Besucher mussten die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Achtmal musste die Polizei bei Körperverletzungsdelikten einschreiten, in zwei Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei verspricht am Wochenende eine starke Präsenz zu zeigen „und alles mögliche tun, um die Sicherheit zu gewährleisten.“