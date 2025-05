Katze bringt Babys in NRW-Tierheim zur Welt – was dann passiert, rührt zu Tränen  

Es geht mal wieder um das Sorgenkind „Madame Mim“ aus dem Tierheim Köln-Dellbrück. Das kleine Kätzchen kam bereits im März – damals noch im Bauch seiner Mutter – mit weiteren Katzen aus einer Messie-Wohnung ins NRW-Tierheim. Nach der Geburt kämpften die Pfleger dort jeden Tag um das Leben des Kitten.

Die Kleine wollte einfach nicht zunehmen, dann schwächte sie auch noch ein Virus. Einige Zeit lang sah es gar nicht gut aus für Katze Mim. Nun kann das Kölner Tierheim aber erfreuliche Nachrichten verkünden.

NRW-Tierheim kämpft um Katzen-Baby

„Ihr alle habt mit ihr gebangt und gehofft“, wissen die Mitarbeiter um die Anteilnahme der vielen Tierfreunde da draußen. Seit Wochen verfolgen diese den Gesundheitszustand der kleinen Mim über die sozialen Netzwerke des Tierheims. DER WESTEN ebenso.

„Mim war von Anfang an die Kleinste im Wurf und musste mehrmals täglich zugefüttert werden“, rekapitulieren die Pfleger die letzten Monate. „Dann brach in der Quarantäne ein Virus aus und die Angst um das Leben der Kleinen war groß. Immer wieder wurden sie schwach und bekamen Fieber, sie mussten sogar vorübergehend in einer Tierklinik intensiv versorgt werden.“

Doch Mim schaffte es durch diese schwere Zeit und wurde gesund. „So gesund, dass sie endlich in ein neues Leben ziehen durfte“, wie das Tierheim Köln-Dellbrück nun feierlich auf Facebook mitteilt.

Katze darf aus NRW-Tierheim ausziehen

Seit Mittwoch (14. Mai) befindet sich Mim bereits in ihrem neuen Zuhause bei Jan und Christa. Die schickten dem Tierheim kurz nach der Adoption eine Nachricht: „Madame Mim ist gut bei uns angekommen und alle beschnuppern sich ganz kräftig. Die Kleine ist schon fleißig auf Erkundungstour und stellt sich als große Klettermaus raus.“

Na, wenn das mal keine guten Nachrichten sind… Über die dürften sich die Mitarbeiter des NRW-Tierheims sicherlich genauso freuen, wie die zahlreichen Tierfreunde in den Kommentaren: