Katze in NRW: Tierheim-Mitarbeiter fassungslos, als sie hören, wo sie herkommt – „Kaum vorstellbar“

Wer ein eigenes Haustier besitzt, der liebt es normalerweise so wie ein vollwertiges Familienmitglied. Immerhin teilt man sich ein Zuhause und verbringt oft viele Stunden gemeinsam – zum Beispiel beim Kuscheln oder beim Spielen. Doch was diese Katze aus NRW durchmachen musste, hat mit Liebe so gar nichts zu tun.

Wie kann man einem Tier nur so etwas antun? Das fragen sich gerade auch die Mitarbeiter des Tierheims Köln-Dellbrück (NRW). Als sie hörten, wo diese Katze herkommen soll, fielen sie aus allen Wolken.

Katze in NRW ausgerechnet HIER gefunden

Auf seinem offiziellen Facebook-Account (rund 79.400 Follower) teilte das Tierheim Köln-Dellbrück das traurige Schicksal der scheinbar ausgesetzten Katze. Völlig verängstigt und mit weit aufgerissenen Augen starrt der Vierbeiner in die Kamera. Was ist bloß mit ihr passiert?

„Ausgesetzt in der U-Bahn. Am Dienstagabend wurde diese reizende Katzendame bei der Polizeiwache Köln-Mülheim abgegeben. Jemand hatte sie in einem Transportkorb samt Spielzeug in einer U-Bahn-Station gefunden. Hat sie dort jemand einfach vergessen? Kaum vorstellbar, oder? Man vergisst doch nicht sein Tier an der Haltestelle…“, schreibt das Tierheim Köln-Dellbrück zu dem Foto dazu.

Tier-Freunden kommt die Wut

Und Fassungslosigkeit herrscht nicht nur bei den Tierheim-Mitarbeitern. „Unfassbar, so ein süßes Schätzchen. Der Mensch, die Bestie, es wird immer schlimmer und man kann sich nur noch für diese Menschheit schämen“, schreibt eine Frau erbost in die Kommentarspalte unter dem Beitrag. „Manchmal kann man seine Mitmenschen nur noch hassen. Ich wünsche der Süßen von Herzen ein schönes neues Für-Immer-Zuhause“, heißt es von einer weiteren Person. Da kann man wirklich nur hoffen, dass die kleine Fellnase schon bald in liebevolle Hände kommt.