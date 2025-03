Ausgerechnet an Karneval: Kölner Tierheim teilt Botschaft – Tierfreunde reagieren sofort

Die Pfleger des Tierheim Köln-Dellbrück müssen tagtäglich die traurigsten Tierschicksale ertragen. Doch natürlich gibt es auch Lichtblicke – so wie im Fall dieses Dackels.

Das Tierheim Köln-Dellbrück hat eine süße Nachricht auf seinem Instagram-Account (rund 60.300 Follower) geteilt. Passend zu Karneval, wo die Stimmung in Köln ohnehin schon gut ist, dürfte diese frohe Botschaft zahlreiche Tierfreunde aus der Karnevalhochburg zusätzlich verzücken.

Tierheim vermittelt Hund in neues Zuhause

Das Tierheim Köln-Dellbrück teilte auf seinem Account ein Foto von zwei Dackeln – einer von ihnen lebte bis vor Kurzem noch dort, hat aber jetzt endlich ein neues Zuhause gefunden. „Alaaf und Helau von den Windelboys! Der 19-jährige Freddy und der 17-jährige Fredo haben mit Karneval nicht ganz so viel am Hut, freuen sich aber des Lebens und pflegen ihre Alt-Herren-Freundschaft“, schreibt das Tierheim Köln-Dellbrück am Freitag, 28. Februar, auf Social Media.

+++Hund kehrt in NRW-Tierheim zurück – die Reaktionen rühren zu Tränen+++

„Vor zwei Wochen zog Freddy, der sein altes Zuhause verlor, weil seine Besitzerin erkrankte, nach Wiesbaden zu Dackel Fredo und lebt seitdem täglich mehr auf“, freut sich das Tierheim über das neue Zuhause für seinen tierischen ehemaligen Bewohner.

Post von der neuen Besitzerin

Und inzwischen gab es sogar herzzerreißende Post vom Frauchen: „Freddy ist so in seiner kleinen Welt, aber er sucht auch den tierischen und menschlichen Kontakt, weiß genau, wo seine Matratzen liegen, sein Futter nimmt er gut auf, nur Tabletten findet er trotz Leberwurst gar nicht gut. Das Hundewägelchen hat er am Freitag auch kennengelernt, wir waren auf dem Wochenmarkt einkaufen. Ach ja, und das Laufen geht immer besser und er hat Spaß daran, weiß aber auch genau, wo es ins Haus geht.”

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Zahlreiche Tierfreunde reagierten sofort auf die süße Botschaft von Freddys neuer Besitzerin. „Einfach wundervoll. Danke an das neue Zuhause“ und „So eine schöne Vermittlungsgeschichte!“, heißt es unter anderem in den Kommentaren. Dem kann man sich eigentlich nur anschließen.